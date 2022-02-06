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Второй день соревнований на Олимпиаде-2022 – первое золото российской команды
Второй день соревнований на Олимпиаде-2022 – первое золото российской команды
По итогам очередного соревновательного дня зимних Олимпийских игр в Пекине сборная России поднялась на третье место в общекомандном медальном зачете.
2022-02-06T16:58+0200
2022-02-06T16:58+0200
2022-02-06T19:16+0200
олимпиада в пекине-2022
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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. По итогам очередного соревновательного дня зимних Олимпийских игр в Пекине сборная России поднялась на третье место в общекомандном медальном зачете.В воскресенье первую золотую медаль на Играх в Пекине в копилку российской сборной принес лыжник Александр Большунов, победивший в скиатлоне. Серебряным призером стал его партнер по команде Денис Спицов. Третьим стал спортсмен из Финляндии Ийво Нисканен.Бронзовую медаль для российской команды выиграла фристайлистка Анастасия Смирнова в соревнованиях по могулу. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала Джакара Энтони из Новой Зеландии. Примечательно, что это первая золотая награда, полученная представителем этой страны на Зимних играх за всю историю участия в них.Всего в активе сборной России на сегодняшний день пять медалей: одна золотая, две серебряные и две бронзовые. Лидирует в медальном зачете команда Норвегии (две золотые медали, одна бронзовая), на втором месте располагаются шведы (два золота).
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Второй день соревнований на Олимпиаде-2022 – первое золото российской команды
16:58 06.02.2022 (обновлено: 19:16 06.02.2022) Подписаться на
Очередной день пекинской Олимпиады принес первое золото в копилку российской сборной.
КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. По итогам очередного соревновательного дня зимних Олимпийских игр в Пекине сборная России поднялась на третье место в общекомандном медальном зачете.
В воскресенье первую золотую медаль на Играх в Пекине в копилку российской сборной принес лыжник Александр Большунов, победивший в скиатлоне. Серебряным призером стал его партнер по команде Денис Спицов. Третьим стал спортсмен из Финляндии Ийво Нисканен.
Бронзовую медаль для российской команды выиграла фристайлистка Анастасия Смирнова в соревнованиях по могулу.
Золотую медаль в этой дисциплине завоевала Джакара Энтони из Новой Зеландии. Примечательно, что это первая золотая награда, полученная представителем этой страны на Зимних играх за всю историю участия в них.
Всего в активе сборной России на сегодняшний день пять медалей: одна золотая, две серебряные и две бронзовые. Лидирует в медальном зачете команда Норвегии (две золотые медали, одна бронзовая), на втором месте располагаются шведы (два золота).