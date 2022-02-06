https://ru.sputnik.md/20220206/patrulnyy-nezakonno-otobral-avto-u-voditelya-i-stal-figurantom-rassledovaniya-48641792.html
Патрульный незаконно отобрал авто у водителя и стал фигурантом расследования
Патрульный незаконно отобрал авто у водителя и стал фигурантом расследования
Сотрудник Национального инспектората общественной безопасности был подвергнут дисциплинарной проверке.
2022-02-06T14:49+0200
2022-02-06T14:49+0200
2022-02-06T16:09+0200
полиция
патрульный
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Руководство Нацинспектората общественной безопасности инициировало служебное расследование в отношении сотрудника патрульно-постовой службы Единецкого района. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.В субботу, 5 февраля, сотрудник ППС, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановил и изъял автомобиль на том основании, что он был переоборудован без наличия разрешительных документов.В отношении патрульного начато служебное расследование.Полиция обещает продолжить проверять законность действий патрульных, чтобы не допустить злоупотреблений в деятельности полиции.
https://ru.sputnik.md/20220205/zaderzhany-dvoe-podozrevaemykh-torgovle-narkotikami-48626378.html
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Ольга Мынзат
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg
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Ольга Мынзат
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg
полиция, патрульный, в молдове, молдова
Патрульный незаконно отобрал авто у водителя и стал фигурантом расследования
14:49 06.02.2022 (обновлено: 16:09 06.02.2022) Подписаться на
Сотрудник Национального инспектората общественной безопасности был подвергнут дисциплинарной проверке.
КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Руководство Нацинспектората общественной безопасности инициировало служебное расследование в отношении сотрудника патрульно-постовой службы Единецкого района. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.
В субботу, 5 февраля, сотрудник ППС, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановил и изъял автомобиль на том основании, что он был переоборудован без наличия разрешительных документов.
"Правоохранители установили, что действия сотрудника полиции представляют собой злоупотребление нормами законодательства, а автомобиль подлежит возврату владельцу", - говорится в сообщении Генинспектората полиции.
В отношении патрульного начато служебное расследование.
Полиция обещает продолжить проверять законность действий патрульных, чтобы не допустить злоупотреблений в деятельности полиции.