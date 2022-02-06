https://ru.sputnik.md/20220206/patrulnyy-nezakonno-otobral-avto-u-voditelya-i-stal-figurantom-rassledovaniya-48641792.html

Патрульный незаконно отобрал авто у водителя и стал фигурантом расследования

Патрульный незаконно отобрал авто у водителя и стал фигурантом расследования

Сотрудник Национального инспектората общественной безопасности был подвергнут дисциплинарной проверке.

2022-02-06T14:49+0200

2022-02-06T14:49+0200

2022-02-06T16:09+0200

полиция

патрульный

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/12/32936077_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b83f268ba5d286825d23466115fc3a0a.jpg

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Руководство Нацинспектората общественной безопасности инициировало служебное расследование в отношении сотрудника патрульно-постовой службы Единецкого района. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.В субботу, 5 февраля, сотрудник ППС, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановил и изъял автомобиль на том основании, что он был переоборудован без наличия разрешительных документов.В отношении патрульного начато служебное расследование.Полиция обещает продолжить проверять законность действий патрульных, чтобы не допустить злоупотреблений в деятельности полиции.

https://ru.sputnik.md/20220205/zaderzhany-dvoe-podozrevaemykh-torgovle-narkotikami-48626378.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

полиция, патрульный, в молдове, молдова