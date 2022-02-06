https://ru.sputnik.md/20220206/pogib-mirotvorets-moldavskogo-kontingenta-48644410.html

Погиб миротворец из молдавского контингента в зоне безопасности

Погиб миротворец из молдавского контингента в зоне безопасности

По предварительной информации военнослужащий совершил самоубийство.

2022-02-06T17:45+0200

2022-02-06T17:45+0200

2022-02-06T17:46+0200

полиция

самоубийство

в молдове

молдова

зона безопасности

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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Погиб военнослужащий миротворческих сил Молдовы в зоне безопасности на Днестре. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.По предварительной информации полицейских, военнослужащий совершил самоубийство.На данный момент на месте происшествия работает полиция.

молдова

зона безопасности

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

полиция, самоубийство, в молдове, молдова, зона безопасности