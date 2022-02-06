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https://ru.sputnik.md/20220206/pogib-mirotvorets-moldavskogo-kontingenta-48644410.html
Погиб миротворец из молдавского контингента в зоне безопасности
Погиб миротворец из молдавского контингента в зоне безопасности
По предварительной информации военнослужащий совершил самоубийство.
2022-02-06T17:45+0200
2022-02-06T17:46+0200
полиция
самоубийство
в молдове
молдова
зона безопасности
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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Погиб военнослужащий миротворческих сил Молдовы в зоне безопасности на Днестре. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.По предварительной информации полицейских, военнослужащий совершил самоубийство.На данный момент на месте происшествия работает полиция.
молдова
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Евгений Чебан
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полиция, самоубийство, в молдове, молдова, зона безопасности

Погиб миротворец из молдавского контингента в зоне безопасности

17:45 06.02.2022 (обновлено: 17:46 06.02.2022)
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii MoldovaНациональная армия РМ
Национальная армия РМ - Sputnik Молдова, 1920, 06.02.2022
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
По предварительной информации, военнослужащий миротворческих сил Молдовы свел счеты с жизнью.
КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Погиб военнослужащий миротворческих сил Молдовы в зоне безопасности на Днестре. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.
По предварительной информации полицейских, военнослужащий совершил самоубийство.
На данный момент на месте происшествия работает полиция.
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