https://ru.sputnik.md/20220206/pogib-mirotvorets-moldavskogo-kontingenta-48644410.html
Погиб миротворец из молдавского контингента в зоне безопасности
Погиб миротворец из молдавского контингента в зоне безопасности
По предварительной информации военнослужащий совершил самоубийство.
2022-02-06T17:45+0200
2022-02-06T17:45+0200
2022-02-06T17:46+0200
полиция
самоубийство
в молдове
молдова
зона безопасности
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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Погиб военнослужащий миротворческих сил Молдовы в зоне безопасности на Днестре. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.По предварительной информации полицейских, военнослужащий совершил самоубийство.На данный момент на месте происшествия работает полиция.
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
полиция, самоубийство, в молдове, молдова, зона безопасности
Погиб миротворец из молдавского контингента в зоне безопасности
17:45 06.02.2022 (обновлено: 17:46 06.02.2022) Подписаться на
По предварительной информации, военнослужащий миротворческих сил Молдовы свел счеты с жизнью.
КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Погиб военнослужащий миротворческих сил Молдовы в зоне безопасности на Днестре. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.
По предварительной информации полицейских, военнослужащий совершил самоубийство.
На данный момент на месте происшествия работает полиция.