https://ru.sputnik.md/20220206/pogodnye-rekordy-48631495.html
Погодные рекорды Молдовы 6 февраля
Погодные рекорды Молдовы 6 февраля
Какой была температура в Молдове 6 февраля в разные годы
2022-02-06T00:01+0200
2022-02-06T00:01+0200
2022-02-06T00:01+0200
рекорды
погода
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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Самое теплое 6 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано 13 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2009 году воздух прогрелся до +13,9 градуса по Цельсию.А температурный минимум 6 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1893 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –20,3 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 34,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210920/evropa-rossiya-44890899.html
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рекорды, погода
Погодные рекорды Молдовы 6 февраля
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Самое теплое 6 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано 13 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 2009 году воздух прогрелся до +13,9 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 6 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1893 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –20,3 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 34,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.