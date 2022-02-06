https://ru.sputnik.md/20220206/politsiya-nochnye-kluby-covid-ogranicheniya-48639362.html

Полиция обнаружила еще четыре ночных клуба, нарушавших COVID-ограничения

Полиция обнаружила еще четыре ночных клуба, нарушавших COVID-ограничения

В ночь с субботы на воскресенье полиция продолжила проверки в отношении соблюдения противоэпидемиологических мер.

2022-02-06T13:40+0200

2022-02-06T13:40+0200

2022-02-06T13:43+0200

полиция

ночной клуб

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. В результате ночных проверок полиция зафиксировала четыре случая несоблюдения правовых норм, три – в Кишиневе и один – в Дрокиевском районе. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции."Все эти заведения были открыты после 22.00. В одном из них было более 90 человек, которые были без масок и не соблюдали физическую дистанцию", – говорится в сообщении ведомства.В отношении владельцев было возбуждено дело по ст. 76 Кодекса о правонарушениях.С 19 января вступили в силу новые ограничения, введенные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здравоохранения (НЧКОЗ). Комиссия приняла решение, что рестораны сократят время работы до 22.00. Кроме того, заведения общественного питания будут организовывать свою деятельность с использованием не более 50% существующего количества мест в закрытых помещениях, с обязательным наличием у всех клиентов сертификатов COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210922/ogranicheniy-budet-bolshe-pravitelstvo-utochnyaet-reshenie-nchkoz-44962090.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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полиция, ночной клуб, в молдове, молдова