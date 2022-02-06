https://ru.sputnik.md/20220206/posledstviya-moldova-povyshenie-tarif-elektroenergia-48632143.html

К каким последствиям приведет Молдову повышение тарифа на электроэнергию

К каким последствиям приведет Молдову повышение тарифа на электроэнергию

Обсудили с экспертом в области энергетики, к чему приведет экономику страны и граждан Молдовы повышение тарифа на электроэнергию.

2022-02-06T16:08+0200

2022-02-06T16:08+0200

2022-02-06T16:12+0200

радио

молдова

тарифы на электроэнергию

сергей унгуряну

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Решение о пересмотре тарифов на электроэнергию Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдовы примет 15 февраля. Об этом в интервью одному из местных СМИ заявил гендиректор структуры Вячеслав Унтилэ."Каждое подорожание электроэнергии, газа влечет за собой рост цен на все продукты, которые так или иначе связаны с потреблением энергии", – заявил эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.По его словам, новое повышение тарифа на электричество очень сильно ударит по бюджету граждан и особенно по социально уязвимым слоям населения.Он обратил внимание на то, что "доходы граждан не растут в таком же темпе, как и тарифы на электроэнергию, газ и сопутствующие продукты".

молдова

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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