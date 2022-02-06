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https://ru.sputnik.md/20220206/prognoz-pogody-48631299.html
Самый точный прогноз погоды: первое затяжное потепление
Самый точный прогноз погоды: первое затяжное потепление
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
2022-02-06T07:00+0200
2022-02-06T07:00+0200
погода
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без существенных осадков.Ветер юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до –5.Точный прогноз погоды в Кишиневе 6 февраля: днем – от +6 до +8 , ночью – от 0 до –2.В последующие дни также ожидается теплая погода: седьмого и восьмого февраля воздух прогреется до +9 градусов и до +10 девятого февраля. На следующий день, 10 февраля, ожидается +11. А уже 11 февраля будет +12. Осадков не прогнозируют.Праздники и народные приметыПравославная церковь 6 февраля отмечает память преподобной Ксении Миласской.Будущая святая (в миру – Евсевия) происходила из знатной римской семьи. С юности она мечтала посвятить жизнь Богу и не хотела вступать в брак. На острове Кос в Эгейском море она на средства, которые взяла с собой, построила церковь во имя первомученика Стефана.Святая всегда жила очень скромно и ограничивала себя во всем. Она много постилась и почти все время проводила в молитвах. В пищу, по церковному преданию, она употребляла только хлеб.На Руси этот день называли "Аксинья", "Ксения-полузимка", "полузимница", "полухлебница", "весноуказатель", "перелом зимы".В старину этот день считали "переломом зимы". Однако скорому наступлению весны особо не радовались, поскольку считалось, что вторую половину зимы пережить сложнее, чем первую.Крестьяне и горожане следили за ценами на хлеб. Если они повышались, то люди были уверены, что будущий урожай будет скудным, а хлеб дорогим. Если понижались – надеялись на богатый урожай. Если на полухлебницу цена хлеба низкая, то до нового хлеба уже не поднимется.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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Евгений Чебан
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погода, прогноз погоды, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: первое затяжное потепление

07:00 06.02.2022
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Евгений Чебан
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Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер юго-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до –5.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 6 февраля: днем – от +6 до +8 , ночью – от 0 до –2.
В последующие дни также ожидается теплая погода: седьмого и восьмого февраля воздух прогреется до +9 градусов и до +10 девятого февраля. На следующий день, 10 февраля, ожидается +11. А уже 11 февраля будет +12. Осадков не прогнозируют.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 6 февраля отмечает память преподобной Ксении Миласской.
Будущая святая (в миру – Евсевия) происходила из знатной римской семьи. С юности она мечтала посвятить жизнь Богу и не хотела вступать в брак. На острове Кос в Эгейском море она на средства, которые взяла с собой, построила церковь во имя первомученика Стефана.
Святая всегда жила очень скромно и ограничивала себя во всем. Она много постилась и почти все время проводила в молитвах. В пищу, по церковному преданию, она употребляла только хлеб.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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Православный календарь на 2022 год
31 октября 2021, 07:30
На Руси этот день называли "Аксинья", "Ксения-полузимка", "полузимница", "полухлебница", "весноуказатель", "перелом зимы".
В старину этот день считали "переломом зимы". Однако скорому наступлению весны особо не радовались, поскольку считалось, что вторую половину зимы пережить сложнее, чем первую.
Крестьяне и горожане следили за ценами на хлеб. Если они повышались, то люди были уверены, что будущий урожай будет скудным, а хлеб дорогим. Если понижались – надеялись на богатый урожай. Если на полухлебницу цена хлеба низкая, то до нового хлеба уже не поднимется.
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