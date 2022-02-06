https://ru.sputnik.md/20220206/prognoz-pogody-48631299.html

Самый точный прогноз погоды: первое затяжное потепление

Самый точный прогноз погоды: первое затяжное потепление

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2022-02-06T07:00+0200

2022-02-06T07:00+0200

2022-02-06T07:00+0200

погода

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без существенных осадков.Ветер юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до –5.Точный прогноз погоды в Кишиневе 6 февраля: днем – от +6 до +8 , ночью – от 0 до –2.В последующие дни также ожидается теплая погода: седьмого и восьмого февраля воздух прогреется до +9 градусов и до +10 девятого февраля. На следующий день, 10 февраля, ожидается +11. А уже 11 февраля будет +12. Осадков не прогнозируют.Праздники и народные приметыПравославная церковь 6 февраля отмечает память преподобной Ксении Миласской.Будущая святая (в миру – Евсевия) происходила из знатной римской семьи. С юности она мечтала посвятить жизнь Богу и не хотела вступать в брак. На острове Кос в Эгейском море она на средства, которые взяла с собой, построила церковь во имя первомученика Стефана.Святая всегда жила очень скромно и ограничивала себя во всем. Она много постилась и почти все время проводила в молитвах. В пищу, по церковному преданию, она употребляла только хлеб.На Руси этот день называли "Аксинья", "Ксения-полузимка", "полузимница", "полухлебница", "весноуказатель", "перелом зимы".В старину этот день считали "переломом зимы". Однако скорому наступлению весны особо не радовались, поскольку считалось, что вторую половину зимы пережить сложнее, чем первую.Крестьяне и горожане следили за ценами на хлеб. Если они повышались, то люди были уверены, что будущий урожай будет скудным, а хлеб дорогим. Если понижались – надеялись на богатый урожай. Если на полухлебницу цена хлеба низкая, то до нового хлеба уже не поднимется.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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погода, прогноз погоды, народные приметы