https://ru.sputnik.md/20220206/selskie-primerii-moldovy--nekhvatka-kadrov-48647084.html
Сельские примэрии Молдовы страдают от нехватки кадров: в чем причина
Сельские примэрии Молдовы страдают от нехватки кадров: в чем причина
Примар коммуны Сирець Страшенского района рассказал о проблемах при найме персонала местной администрации.
2022-02-06T19:41+0200
2022-02-06T19:41+0200
2022-02-06T19:58+0200
реформа
примэрия
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/05/31179251_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8b5f050d29eac44b242f8d2d485d6be2.jpg
КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Низкая заработная плата и высокая нагрузка отпугивают людей от работы в мэриях сел Молдовы. Примэрия в коммуне Сирець Страшенского района также страдает от нехватки кадров. Мэр населенного пункта Леонид Боаги рассказал Sputnik Молдова, что у молодых людей нет желания идти на работу с зарплатой в 3000-4000 леев.Боаги утверждает, что в учреждении, которым он руководит, 12 сотрудников, а в мэрии румынского села, схожего по количеству населения и площади с селом Сирець, в три раза больше работников. Боаги уверен, что местные власти в нашей стране могут только мечтать о таких возможностях.Напомним, власти Молдовы намерены провести в Молдове территориально-административную реформу. На данный момент территориально-административная структура Молдовы включает 898 местных публичных администраций первого уровня и 35 – второго уровня.
https://ru.sputnik.md/20210226/kakie-preimuschestva-dlya-moldovy-tait-administrativno-territorialnaya-reforma-33794145.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Кристина Баш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg
Кристина Баш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/05/31179251_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_61b95f4e8a4d3e0d0272b381e65f7d0f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Кристина Баш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg
реформа, примэрия, в молдове, молдова
Сельские примэрии Молдовы страдают от нехватки кадров: в чем причина
19:41 06.02.2022 (обновлено: 19:58 06.02.2022) Подписаться на
Примар коммуны Сирець Страшенского района рассказал о проблемах при найме персонала местной администрации.
КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Низкая заработная плата и высокая нагрузка отпугивают людей от работы в мэриях сел Молдовы. Примэрия в коммуне Сирець Страшенского района также страдает от нехватки кадров. Мэр населенного пункта Леонид Боаги рассказал Sputnik Молдова, что у молодых людей нет желания идти на работу с зарплатой в 3000-4000 леев.
"Недостаток кадров – самая большая проблема местных властей. Причина – низкая заработная плата и большое количество обязанностей, которые ложатся на плечи работников. В другом месте можно получить значительно более высокий доход", – рассказывает мэр.
Боаги утверждает, что в учреждении, которым он руководит, 12 сотрудников, а в мэрии румынского села, схожего по количеству населения и площади с селом Сирець, в три раза больше работников. Боаги уверен, что местные власти в нашей стране могут только мечтать о таких возможностях.
Напомним, власти Молдовы намерены провести в Молдове территориально-административную реформу. На данный момент территориально-административная структура Молдовы включает 898 местных публичных администраций первого уровня и 35 – второго уровня.