https://ru.sputnik.md/20220206/selskie-primerii-moldovy--nekhvatka-kadrov-48647084.html

Сельские примэрии Молдовы страдают от нехватки кадров: в чем причина

Сельские примэрии Молдовы страдают от нехватки кадров: в чем причина

Примар коммуны Сирець Страшенского района рассказал о проблемах при найме персонала местной администрации.

2022-02-06T19:41+0200

2022-02-06T19:41+0200

2022-02-06T19:58+0200

реформа

примэрия

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Низкая заработная плата и высокая нагрузка отпугивают людей от работы в мэриях сел Молдовы. Примэрия в коммуне Сирець Страшенского района также страдает от нехватки кадров. Мэр населенного пункта Леонид Боаги рассказал Sputnik Молдова, что у молодых людей нет желания идти на работу с зарплатой в 3000-4000 леев.Боаги утверждает, что в учреждении, которым он руководит, 12 сотрудников, а в мэрии румынского села, схожего по количеству населения и площади с селом Сирець, в три раза больше работников. Боаги уверен, что местные власти в нашей стране могут только мечтать о таких возможностях.Напомним, власти Молдовы намерены провести в Молдове территориально-административную реформу. На данный момент территориально-административная структура Молдовы включает 898 местных публичных администраций первого уровня и 35 – второго уровня.

https://ru.sputnik.md/20210226/kakie-preimuschestva-dlya-moldovy-tait-administrativno-territorialnaya-reforma-33794145.html

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2022

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реформа, примэрия, в молдове, молдова