https://ru.sputnik.md/20220206/strakhi-otchayanie-grazhdan-moldovy-politika-vlasti-48602881.html

Дайджест недели: страхи и отчаяние граждан Молдовы и политика власти

Дайджест недели: страхи и отчаяние граждан Молдовы и политика власти

Эксперты – о социально-экономической жизни Молдовы и о том, как власть справляется с решением проблем, накопившихся в стране

2022-02-06T09:45+0200

2022-02-06T09:45+0200

2022-02-06T10:35+0200

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Мокану: что наиболее тревожит жителей Молдовы на данный момент Мокану: что наиболее тревожит жителей Молдовы на данный момент

Степанюк: Санду и Гаврилица должны признать ошибки и отправиться в Москву Степанюк: Санду и Гаврилица должны признать ошибки и отправиться в Москву

Тулянцев: почему Санду не оправдала интересы своих избирателей Тулянцев: почему Санду не оправдала интересы своих избирателей

Гырбу: правительство Молдовы - гигант с короткими руками Гырбу: правительство Молдовы - гигант с короткими руками

Дубровский: как PAS взяла власть и использовала коммунистические идеи Дубровский: как PAS взяла власть и использовала коммунистические идеи

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Цепной рост цен на энергоносители, продукты питания и товары первой необходимости, перспектива увеличения тарифа на электроэнергию, который Национальное агентство по регулированию в энергетике намерено утвердить 15 февраля, – все это оказывает сильное давление на жителей республики. Довершает картину рост цен на хлеб, увеличивающиеся очереди за социальным хлебом. Эксперты проанализировали текущие события и пришли к неутешительным выводам. Граждане встревоженыУже сейчас многие граждане, получая квитанции за потребленные в домах и квартирах природный газ и услуги централизованного отопления, приходят в уныние из-за серьезных сумм, указанных в них, однако самый пик подорожаний ждет граждан страны в августе-сентябре 2022 года. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану."Мы провели опрос населения с 9 по 20 января 2022 года, опросив порядка 1200 человек в 83 населенных пунктах республики. Людей наиболее волнует вопрос снабжения Молдовы энергоресурсами и их стоимость, прежде всего – тарифы на природный газ", – сказал эксперт.По словам собеседника, на второй позиции среди главных беспокойств жителей страны – рост цен на продукты и товары первой необходимости, третью строчку занял пандемический кризис в Молдове и боязнь людей заразиться COVID-19, особенно его новыми штаммами.Мокану обратил внимание на особенно бедственное положение пожилых людей в Молдове, пенсии многих из которых не покрывают необходимого прожиточного минимума, когда средств не хватает ни на продукты питания, ни на расчет по коммунальным платежам, ни на приобретение необходимых лекарств.Социолог назвал большой социальной проблемой то, что люди, которые подняли в свое время промышленность, отстроили города, развивали совхозы и колхозы, сегодня оказались не у дел с мизерными пенсиями.По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале достигнет 563 долларов США за тысячу кубометров, сообщил глава предприятия Вадим Чебан. С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.Из-за чего страдают люди?Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица проинформировала, что правительство продолжит программу выделения компенсаций населению по счетам за газ. Кабмин будет по-прежнему компенсировать часть суммы за потребление первых 150 кубов газа.Между тем, по мнению представителей экспертного сообщества, в случае, если представители кабинета министров не проведут дополнительных серьезных переговоров с "Газпромом", а премьер-министр Молдовы срочно не отправится с этим поручением в Россию, высокие тарифы могут привести к стагнации многих отраслей отечественной экономики. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил экс-вице-премьер, политолог Виктор Степанюк, подчеркнув, что власть не должна ставить личные политические амбиции выше интересов народа.Сегодня большинство экономических аналитиков в республике считают, что условия контракта с "Газпромом" следовало бы пересмотреть путем проведения серьезных переговоров на уровне главы государства или премьер-министра."У власти должно хватить совести и смелости, чтобы хотя бы косвенно признать свои ошибки и отправиться в Москву. Премьеры и президенты других стран, некоторые из которых входят в НАТО, как Германия и Венгрия, посетили Москву с рабочими визитами и смогли договориться о более приемлемой цене на поставки газа", – добавил политолог.По мнению экс-вице-премьера, парадоксально в сложившейся ситуации то, что жители обеспеченной Германии, уровень благосостояния которых несопоставим с доходами среднестатистического гражданина Молдовы, платят за газ меньше.Политолог уверен: изначально молдавской стороной была допущена оплошность в переговорах по газу, власть не продемонстрировала серьезного и вдумчивого подхода к вопросу, оставив все на последний момент. Сейчас же есть возможность исправить ошибку, поскольку в противном случае высокие тарифы на газ грозят гибелью ряда отраслей национальной экономики, ростом безработицы и обнищанием граждан.Не оправдали высокого доверияИзвестно, что политика государства, в том числе и внешняя, это сосредоточенное отображение экономики. В то время как лидеры европейских стран, в том числе входящих в ЕС и в НАТО, смогли добиться для своих народов поставок российского газа по более низким ценам, руководство республики предпочло отложить все практически на последний момент и получить тариф, значительно превосходящий тот, что есть сейчас в Венгрии или в Сербии.Почему президент Майя Санду так и не побывала с визитом в Москве? Почему PAS не оправдала ожиданий многих своих избирателей? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик Игорь Тулянцев."Германия, Венгрия, Сербия получают российский газ дешевле, чем Молдова. И если мы рассуждаем об эффективности работы власти, учитывая, что эти страны получают газ дешевле, значит, можно сделать вывод о том, что возможность договориться на более выгодных условиях у Молдовы была", – сказал собеседник.Эксперт подчеркнул, что представители PAS изначально не использовали все имеющиеся у них возможности в переговорах, будучи уверенными, что "Газпром" априори должен дать Молдове газ по более низкой цене как государству СНГ.Тулянцев уверен: вместо того чтобы отправляться на "Крымскую платформу" в Киев и рассуждать там о геополитических темах, президенту Молдовы следовало бы также отправиться в российскую столицу на переговоры по газу, цена которого для граждан республики важнее.Слабость властиВ политике принято оценивать результативность деятельности правительства по критериям того, как кабмин способствует улучшению жизни граждан, прежде всего их благосостояния. В Молдове рост цен на энергоносители, продукты и товары первой необходимости, к сожалению, стал объективной реальностью.Почему правительство во главе с Натальей Гаврилицей, которое было утверждено голосами 58 депутатов партии "Действие и солидарность" (PAS), не может препятствовать негативным явлениям в национальном хозяйстве страны? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Виорел Гырбу.По мнению эксперта, у нынешнего правительства нет комплексного видения решения экономических проблем в стране. Аналитик аргументировал это тем, что экономический блок специалистов в правительстве Гарилицы занят не профессиональными политиками, а выходцами из НПО."Это неправильный подход со стороны партии PAS. Для них экономика и финансы – вообще не приоритет. Исходя из программы этого правительства можно сделать вывод, что в секторе экономики использованы лишь общие суждения", – добавил специалист.Гырбу сделал вывод, что правительству необходимо сосредоточиться на развитии сектора внешнеэкономических отношений, сделать так, чтобы Молдова развивала торговлю со всеми основными странами-партнерами.Либералы на "броневичке"Сегодняшние крепкие позиции во власти партии "Действие и солидарность" (PAS) были предопределены несколькими факторами, поскольку это политическое формирование в период предвыборной кампании выходило к избирателю с левоцентристскими лозунгами и обещаниями социального характера, хотя, по сути, является праволиберальной силой. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил политолог, доктор исторических наук Анатолий Дубровский."Во-первых, у них был свой постоянный электорат, который придерживается прозападных взглядов. Но в избирательную кампанию они вступили фактически с коммунистической программой – все для народа, все для его блага, борьба с коррупцией. Это ввело в заблуждение граждан, поэтому PAS взяли большинство", – сказал собеседник.Дубровский подчеркнул: внутри Молдовы на выборах PAS и их контрконкурент ПСРМ получили примерно равное число голосов, но фактор диаспоры сыграл свою роль. Политолог уверен, что на Западе с молдавскими избирателями всерьез работали западные кураторы нынешней партии власти, а президент Майя Санду имела перед ними ряд обязательств. Именно поэтому, считает эксперт, после прихода к власти партия PAS напрочь забыла о социальных обязательствах, которые давала гражданам ранее.По мнению политолога, сегодня партия власти оказалась в собственноручно созданной ловушке, а именно: оправдать социальные обещания почти коммунистического характера PAS не в состоянии, а открыто декларировать праволиберальные идеи тоже не может потому, что это приведет к потере значительной доли электората с центристского фланга, отвернет от этого политического формирования граждан, которые поверили в обещания лучшей жизни и отдали за эту политсилу свои голоса.Напомним, что партия "Действие и солидарность", поддерживающая президента республики Майю Санду, получила на выборах в Молдове 52% голосов. В выборах приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба развернулась между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Санду, и Блоком коммунистов и социалистов.

https://ru.sputnik.md/20220203/sotsialnyy-khleb---spasenie-moldavskikh-pensionerov--48546125.html

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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политика, молдова, pas, экономика