https://ru.sputnik.md/20220206/stroitelstvo-kishinev-yubiley-covid-48633266.html

Мир за сутки: строительство в Кишиневе, платиновый юбилей и ситуация с COVID

Мир за сутки: строительство в Кишиневе, платиновый юбилей и ситуация с COVID

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

2022-02-06T08:38+0200

2022-02-06T08:38+0200

2022-02-06T10:52+0200

в мире

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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. В 2021 году власти Кишинева выдали на 29% больше разрешений на строительство, чем в 2020 году. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.По его информации, в 2020-2021 годах Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений (DGAURF) выдало около 917 разрешений на строительство.В 2020 году их было 401, а именно:В 2021 году – уже 516 разрешений:При этом Чебан отметил, что в 2021 году количество выданных разрешений на строительство жилых комплексов снизилось на 15%.Примар Кишинева подчеркнул, что выдача разрешительных документов на строительство осуществляется в соответствии с требованиями закона, который предусматривает процедуру, вид и сроки выдачи.Королева Елизавета II отмечает 70-летний юбилей своего вступления на престолЕлизавета II, которой в этом году исполняется 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей вступления на престол. Она стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти своего отца Георга VI. В рамках платинового юбилея в течение всего года в Британии будут проходить праздничные мероприятия. Основные празднования, посвященные этому событию, пройдут летом, их кульминацией станут расширенные "юбилейные выходные" со 2 по 5 июня. В это время будут открыты для посещения королевские резиденции Сандрингемский дворец и шотландский Балморал, а по всей стране в честь королевы зажгутся маяки.Ситуация с COVID в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 392 миллионов.На утро 6 февраля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 392 917 398. Из них 5 732 506 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (76 448 290). Следом идут Индия (42 080 664) и Бразилия (26 484 546).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (20 731 613), Великобритания (17 870 379), Россия (12 433 643), Турция (12 150 567), Италия (11 542 793), Германия (10 945 461) и Испания (10 199 716).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 4 452 612 случаев заражения, в Румынии – 2 385 713.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 464 234. В субботу профильное министерство сообщило о 3927 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 10 755, выздоровели 402 597 человек.

https://ru.sputnik.md/20220131/chto-proiskhodit-s-rynkom-nedvizhimosti-v-moldove-48471120.html

https://ru.sputnik.md/20210421/elizavete-II-95-i-ona-do-sih-por-istochnik-vdohvovenia-34466404.html

https://ru.sputnik.md/20220204/rospotrebnadzor-poyasnil-pochemu-omikron-tak-bystro-rasprostranyaetsya-48604522.html

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