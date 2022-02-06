https://ru.sputnik.md/20220206/vrach-produkty-zarazhenie-shtamm-omikron-48642408.html

Врач рассказал, какие продукты нельзя есть при заражении штаммом "омикрон"

Врач рассказал, какие продукты нельзя есть при заражении штаммом "омикрон"

Врач перечислил продукты, которые могут стать серьезным препятствием выздоровлению при коронавирусе, особенно при штамме "омикрон"

2022-02-06T15:27+0200

2022-02-06T15:27+0200

2022-02-06T16:11+0200

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КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Заменители сахара, промышленные сладости и фастфуд могут стать серьезным препятствием для скорейшего выздоровления при заболевании штаммом "омикрон". Об этом рассказал РИА Новости доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.Особое внимание он посоветовал уделить продуктам, содержащим фруктозу, поскольку существует давно сформировавшееся ошибочное представление о том, что фруктоза полезнее глюкозы. "Продукты на искусственной фруктозе относят к правильному питанию, хотя на самом деле они дают провоспалительный эффект и вызывают инсулинорезистентность. Не всегда полезны и соки, даже свежевыжатые. Лучше выбирать свежие фрукты или делать смузи, а если все-таки соки, то овощные (куда желательно добавить еще и зелень) или хотя бы кисло-сладкие фруктовые", – добавил врач.К провоспалительным продуктам также относится вся жареная пища, особенно во фритюре, а также красное мясо в большом количестве. Такое мясо лучше всего варить или тушить, но возможно и приготовление на мангале, если продукт будет обрабатываться не огнем, а горячим воздухом. То же самое касается и овощей на гриле."Что касается антивоспалительных продуктов, это кисло-сладкие фрукты, практически все овощи – они полезны как в сыром, так и в термически обработанном виде, в зависимости от переносимости: зелень, в которой много антиоксидантов, различные виды ягод, особенно черного цвета. Сейчас очень популярна куркума – эта специя тоже дает противовоспалительный эффект, но ее нельзя употреблять при гастрите или остром воспалении кишечника", – рассказал Чудаков.Специалист также рассказал о таких популярных противовоспалительных средствах, как лук и чеснок. По мнению Чудинова, их лучше не употреблять как повседневный продукт, а "принимать" курсами – по три дня с семидневным перерывом, иначе эти продукты могут уничтожить микрофлору кишечника."Молочные продукты для многих людей – провокаторы хронических воспалений, поэтому ими нельзя злоупотреблять, лучше отдать предпочтение кисломолочным, отметил специалист. Овсянка, если питаться ею каждый день, тоже может быть провоспалительным продуктом, поэтому желательно чередовать ее с гречкой, рисом (наиболее нейтрально действующий злак), перловкой. Макаронные изделия желательно выбирать твердых сортов", – заключил Чудаков.

https://ru.sputnik.md/20200925/chem-fruktoza-mozhet-byt-opasna-dlya-mozga-cheloveka-uchenye-31789283.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

врач, заражение, питание, здоровое питание, правильное питание