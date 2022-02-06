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https://ru.sputnik.md/20220206/zhiteli-komrat-vlasti-moldova-nekompetentnosti-48639859.html
Хотим достойно жить: жители Комрата обвинили власти Молдовы в некомпетентности
Хотим достойно жить: жители Комрата обвинили власти Молдовы в некомпетентности
Около 200 жителей автономии в воскресенье 6 февраля выразили свое недовольство ростом цен на газ, топливо и продукты питания
2022-02-06T14:12+0200
2022-02-06T14:48+0200
в молдове
молдова
комрат
гагаузия
протест
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КОМРАТ, 6 фев – Sputnik, Максим Топал. Вторую неделю подряд жители Гагаузии выходят на протесты. Около 200 жителей автономии в воскресенье, 6 февраля, выразили свое недовольство серьезным ростом цен на газ, топливо и продукты питания.Муниципальный советник из Комрата Сергей Кюлафлы заявил, что из-за роста цен на топливо и ожидающегося повышения тарифа на электричество в скором времени в гагаузской столице подорожают вода и канализация."Я должен вас расстроить: на днях повысится стоимость электроэнергии и автоматом подорожает себестоимость кубометра воды. Мы, муниципальные советники, будем вынуждены проголосовать за то, чтобы цена на воду и канализацию была повышена. Жаль, что большая часть людей обсуждает происходящее за бокалом вина или чашкой чая. Я прошу вас собраться и наконец быть услышанными", – сказал Кюлафлы.Жить в Молдове с каждым днем становится все дороже, и особенно тяжело приходится пенсионерам."Я бы хотела, что нас услышала президент Санду, услышали депутаты парламента. Таких сумасшедших цен нет даже в Европе. Мы против таких цен. Мы хотим здесь жить, мы не хотим отсюда уезжать. Люди должны выходить и бастовать", – отметила муниципальный советник Комрата Ольга Шворнева.Социально-экономическая обстановка в Молдове за последние полгода "очень и очень ухудшилась", в первую очередь из-за "некомпетентности и непрофессионализма центральных властей в Кишиневе, их неумения руководить страной", считает глава управления молодежи и спорта Гагаузии Сергей Стояногло.В акции приняли участие и депутаты Народного собрания Гагаузии Николай Дудогло и Виктор Петров."Проблему высоких цен нельзя решать сидя дома. Если мы сегодня промолчим, то цена за газ будет 15, 18 леев и даже еще выше. Поднимаются цены на газ, электричество, бензин, дизель. Сколько у нас хлеб будет стоить?" – задался вопросом Николай Дудогло."Я уже подготовил и отправил письма на имя президента Российской Федерации Владимира Путина, [замруководителя администрации президента] Дмитрий Козака, [председателя правления ПАО "Газпром"] Алексея Миллера. Я уверен, что Российская Федерация протянет нам руку помощи и окажет гуманитарную помощь в виде [поставок] газа. Мы очень надеемся на нашу историческую дружбу с Россией. Нас, гагаузов, с Россией связывает общая история и ценности. Это должно стать тем "мостом", который не даст нам замерзать, умирать с голода и нищенствовать", – заявил Виктор Петров.Собравшиеся осудили повышение цен на продукты питания, услуги, автомобильное топливо, тарифов на газ и электроэнергию и другие коммунальные услуги, которые неминуемо приведут к "обнищанию народа и гуманитарной катастрофе". Люди требуют от властей Молдовы компенсаций, "пересмотра амбиций и взглядов", а также переговоров с властями РФ по вопросам энергетики.Безопасность граждан во время акции протеста в Комрате обеспечивали сотрудники полиции и карабинеры. По оценке правоохранительных органов, в акции протеста приняли участие около 200 человек.
https://ru.sputnik.md/20220125/gagauziya-gazprom-kishinev-48316767.html
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в молдове, молдова, комрат, гагаузия, протест

Хотим достойно жить: жители Комрата обвинили власти Молдовы в некомпетентности

14:12 06.02.2022 (обновлено: 14:48 06.02.2022)
© Sputnik / Maxim TopalЖители Гагаузии вышли на протесты
Жители Гагаузии вышли на протесты - Sputnik Молдова, 1920, 06.02.2022
© Sputnik / Maxim Topal
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Очередная акция протеста в центре гагаузской столицы собрала две сотни человек.
КОМРАТ, 6 фев – Sputnik, Максим Топал. Вторую неделю подряд жители Гагаузии выходят на протесты. Около 200 жителей автономии в воскресенье, 6 февраля, выразили свое недовольство серьезным ростом цен на газ, топливо и продукты питания.
Муниципальный советник из Комрата Сергей Кюлафлы заявил, что из-за роста цен на топливо и ожидающегося повышения тарифа на электричество в скором времени в гагаузской столице подорожают вода и канализация.
© Sputnik / Maxim Topal

Сергей Кюлафлы сообщил, что цена воды в Комрате скоро вырастет.

Сергей Кюлафлы сообщил, что цена воды в Комрате скоро вырастет. - Sputnik Молдова
1/10
© Sputnik / Maxim Topal

Сергей Кюлафлы сообщил, что цена воды в Комрате скоро вырастет.

© Sputnik / Maxim Topal

Сергей Кюлафлы сообщил, что цена воды в Комрате скоро вырастет.

Сергей Кюлафлы сообщил, что цена воды в Комрате скоро вырастет. - Sputnik Молдова
2/10
© Sputnik / Maxim Topal

Сергей Кюлафлы сообщил, что цена воды в Комрате скоро вырастет.

© Sputnik / Maxim Topal

Жители Гагаузии вышли на протесты.

Жители Гагаузии вышли на протесты. - Sputnik Молдова
3/10
© Sputnik / Maxim Topal

Жители Гагаузии вышли на протесты.

© Sputnik / Maxim Topal

Жители Гагаузии вышли на протесты.

Жители Гагаузии вышли на протесты. - Sputnik Молдова
4/10
© Sputnik / Maxim Topal

Жители Гагаузии вышли на протесты.

© Sputnik / Maxim Topal

Жители Гагаузии вышли на протесты.

Жители Гагаузии вышли на протесты. - Sputnik Молдова
5/10
© Sputnik / Maxim Topal

Жители Гагаузии вышли на протесты.

© Sputnik / Maxim Topal

Жители Гагаузии вышли на протесты.

Жители Гагаузии вышли на протесты. - Sputnik Молдова
6/10
© Sputnik / Maxim Topal

Жители Гагаузии вышли на протесты.

© Sputnik / Maxim Topal

Карабинеры обеспечивают безопасность митинга в Комрате.

Карабинеры обеспечивают безопасность митинга в Комрате. - Sputnik Молдова
7/10
© Sputnik / Maxim Topal

Карабинеры обеспечивают безопасность митинга в Комрате.

© Sputnik / Maxim Topal

Жители Гагаузии вышли на протесты.

Жители Гагаузии вышли на протесты. - Sputnik Молдова
8/10
© Sputnik / Maxim Topal

Жители Гагаузии вышли на протесты.

© Sputnik / Maxim Topal

Жители Гагаузии вышли на протесты.

Жители Гагаузии вышли на протесты. - Sputnik Молдова
9/10
© Sputnik / Maxim Topal

Жители Гагаузии вышли на протесты.

© Sputnik / Maxim Topal

Безопасность акции протеста в Комрате обеспечивали сотрудники полиции и карабинеры.

Безопасность акции протеста в Комрате обеспечивали сотрудники полиции и карабинеры. - Sputnik Молдова
10/10
© Sputnik / Maxim Topal

Безопасность акции протеста в Комрате обеспечивали сотрудники полиции и карабинеры.

1/10
© Sputnik / Maxim Topal

Сергей Кюлафлы сообщил, что цена воды в Комрате скоро вырастет.

2/10
© Sputnik / Maxim Topal

Сергей Кюлафлы сообщил, что цена воды в Комрате скоро вырастет.

3/10
© Sputnik / Maxim Topal

Жители Гагаузии вышли на протесты.

4/10
© Sputnik / Maxim Topal

Жители Гагаузии вышли на протесты.

5/10
© Sputnik / Maxim Topal

Жители Гагаузии вышли на протесты.

6/10
© Sputnik / Maxim Topal

Жители Гагаузии вышли на протесты.

7/10
© Sputnik / Maxim Topal

Карабинеры обеспечивают безопасность митинга в Комрате.

8/10
© Sputnik / Maxim Topal

Жители Гагаузии вышли на протесты.

9/10
© Sputnik / Maxim Topal

Жители Гагаузии вышли на протесты.

10/10
© Sputnik / Maxim Topal

Безопасность акции протеста в Комрате обеспечивали сотрудники полиции и карабинеры.

"Я должен вас расстроить: на днях повысится стоимость электроэнергии и автоматом подорожает себестоимость кубометра воды. Мы, муниципальные советники, будем вынуждены проголосовать за то, чтобы цена на воду и канализацию была повышена. Жаль, что большая часть людей обсуждает происходящее за бокалом вина или чашкой чая. Я прошу вас собраться и наконец быть услышанными", – сказал Кюлафлы.
Жить в Молдове с каждым днем становится все дороже, и особенно тяжело приходится пенсионерам.
"Я бы хотела, что нас услышала президент Санду, услышали депутаты парламента. Таких сумасшедших цен нет даже в Европе. Мы против таких цен. Мы хотим здесь жить, мы не хотим отсюда уезжать. Люди должны выходить и бастовать", – отметила муниципальный советник Комрата Ольга Шворнева.
© Sputnik / Maxim TopalРост тарифов на услуги означает смерть пенсионерам, считает Ольга Шворнева
Рост тарифов на услуги означает смерть пенсионерам, считает Ольга Шворнева - Sputnik Молдова, 1920, 06.02.2022
Рост тарифов на услуги означает смерть пенсионерам, считает Ольга Шворнева
© Sputnik / Maxim Topal
Социально-экономическая обстановка в Молдове за последние полгода "очень и очень ухудшилась", в первую очередь из-за "некомпетентности и непрофессионализма центральных властей в Кишиневе, их неумения руководить страной", считает глава управления молодежи и спорта Гагаузии Сергей Стояногло.
© Sputnik / Maxim TopalСергей Стояногло назвал центральные власти страны некомпетентными
Сергей Стояногло назвал центральные власти страны некомпетентными - Sputnik Молдова, 1920, 06.02.2022
Сергей Стояногло назвал центральные власти страны некомпетентными
© Sputnik / Maxim Topal

"За столь короткий период они довели страну до такого состояния. А что же будет дальше, еще через 3,5 года, пока они будут исполнять свой мандат? Наша общая цель – заставить власти дать нам достойно жить, работать и зарабатывать", – говорит Стояногло.

В акции приняли участие и депутаты Народного собрания Гагаузии Николай Дудогло и Виктор Петров.
"Проблему высоких цен нельзя решать сидя дома. Если мы сегодня промолчим, то цена за газ будет 15, 18 леев и даже еще выше. Поднимаются цены на газ, электричество, бензин, дизель. Сколько у нас хлеб будет стоить?" – задался вопросом Николай Дудогло.
© Sputnik / Maxim TopalНиколай Дудогло
Николай Дудогло - Sputnik Молдова, 1920, 06.02.2022
Николай Дудогло
© Sputnik / Maxim Topal
"Я уже подготовил и отправил письма на имя президента Российской Федерации Владимира Путина, [замруководителя администрации президента] Дмитрий Козака, [председателя правления ПАО "Газпром"] Алексея Миллера. Я уверен, что Российская Федерация протянет нам руку помощи и окажет гуманитарную помощь в виде [поставок] газа. Мы очень надеемся на нашу историческую дружбу с Россией. Нас, гагаузов, с Россией связывает общая история и ценности. Это должно стать тем "мостом", который не даст нам замерзать, умирать с голода и нищенствовать", – заявил Виктор Петров.
© Sputnik / Maxim TopalВиктор Петров рассказал о письмах в адрес руководства России
Виктор Петров рассказал о письмах в адрес руководства России - Sputnik Молдова, 1920, 06.02.2022
Виктор Петров рассказал о письмах в адрес руководства России
© Sputnik / Maxim Topal
Собравшиеся осудили повышение цен на продукты питания, услуги, автомобильное топливо, тарифов на газ и электроэнергию и другие коммунальные услуги, которые неминуемо приведут к "обнищанию народа и гуманитарной катастрофе". Люди требуют от властей Молдовы компенсаций, "пересмотра амбиций и взглядов", а также переговоров с властями РФ по вопросам энергетики.
Безопасность граждан во время акции протеста в Комрате обеспечивали сотрудники полиции и карабинеры. По оценке правоохранительных органов, в акции протеста приняли участие около 200 человек.
Народное собрание Гагаузии может быть распущено - Sputnik Молдова, 1920, 25.01.2022
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