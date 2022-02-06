https://ru.sputnik.md/20220206/zhiteli-komrat-vlasti-moldova-nekompetentnosti-48639859.html

Хотим достойно жить: жители Комрата обвинили власти Молдовы в некомпетентности

Хотим достойно жить: жители Комрата обвинили власти Молдовы в некомпетентности

Около 200 жителей автономии в воскресенье 6 февраля выразили свое недовольство ростом цен на газ, топливо и продукты питания

2022-02-06T14:12+0200

2022-02-06T14:12+0200

2022-02-06T14:48+0200

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КОМРАТ, 6 фев – Sputnik, Максим Топал. Вторую неделю подряд жители Гагаузии выходят на протесты. Около 200 жителей автономии в воскресенье, 6 февраля, выразили свое недовольство серьезным ростом цен на газ, топливо и продукты питания.Муниципальный советник из Комрата Сергей Кюлафлы заявил, что из-за роста цен на топливо и ожидающегося повышения тарифа на электричество в скором времени в гагаузской столице подорожают вода и канализация."Я должен вас расстроить: на днях повысится стоимость электроэнергии и автоматом подорожает себестоимость кубометра воды. Мы, муниципальные советники, будем вынуждены проголосовать за то, чтобы цена на воду и канализацию была повышена. Жаль, что большая часть людей обсуждает происходящее за бокалом вина или чашкой чая. Я прошу вас собраться и наконец быть услышанными", – сказал Кюлафлы.Жить в Молдове с каждым днем становится все дороже, и особенно тяжело приходится пенсионерам."Я бы хотела, что нас услышала президент Санду, услышали депутаты парламента. Таких сумасшедших цен нет даже в Европе. Мы против таких цен. Мы хотим здесь жить, мы не хотим отсюда уезжать. Люди должны выходить и бастовать", – отметила муниципальный советник Комрата Ольга Шворнева.Социально-экономическая обстановка в Молдове за последние полгода "очень и очень ухудшилась", в первую очередь из-за "некомпетентности и непрофессионализма центральных властей в Кишиневе, их неумения руководить страной", считает глава управления молодежи и спорта Гагаузии Сергей Стояногло.В акции приняли участие и депутаты Народного собрания Гагаузии Николай Дудогло и Виктор Петров."Проблему высоких цен нельзя решать сидя дома. Если мы сегодня промолчим, то цена за газ будет 15, 18 леев и даже еще выше. Поднимаются цены на газ, электричество, бензин, дизель. Сколько у нас хлеб будет стоить?" – задался вопросом Николай Дудогло."Я уже подготовил и отправил письма на имя президента Российской Федерации Владимира Путина, [замруководителя администрации президента] Дмитрий Козака, [председателя правления ПАО "Газпром"] Алексея Миллера. Я уверен, что Российская Федерация протянет нам руку помощи и окажет гуманитарную помощь в виде [поставок] газа. Мы очень надеемся на нашу историческую дружбу с Россией. Нас, гагаузов, с Россией связывает общая история и ценности. Это должно стать тем "мостом", который не даст нам замерзать, умирать с голода и нищенствовать", – заявил Виктор Петров.Собравшиеся осудили повышение цен на продукты питания, услуги, автомобильное топливо, тарифов на газ и электроэнергию и другие коммунальные услуги, которые неминуемо приведут к "обнищанию народа и гуманитарной катастрофе". Люди требуют от властей Молдовы компенсаций, "пересмотра амбиций и взглядов", а также переговоров с властями РФ по вопросам энергетики.Безопасность граждан во время акции протеста в Комрате обеспечивали сотрудники полиции и карабинеры. По оценке правоохранительных органов, в акции протеста приняли участие около 200 человек.

https://ru.sputnik.md/20220125/gagauziya-gazprom-kishinev-48316767.html

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