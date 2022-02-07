https://ru.sputnik.md/20220207/bolee-pyati-chasov--v-moskve-zavershilis-peregovory-putina-i-makrona-48683713.html

Более пяти часов – в Москве завершились переговоры Путина и Макрона

Более пяти часов – в Москве завершились переговоры Путина и Макрона

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона

2022-02-07T22:56+0200

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эммануэль макрон

владимир путин

переговоры

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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Двухсторонняя встреча продлилась более пяти часов, передает РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что у Москвы и Парижа общая озабоченность в сфере безопасности, и поблагодарил Макрона за то, что он принимает участие в решении этой проблемы."Что особо хотел подчеркнуть, я, конечно, понимаю, у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе. И я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению", - сказал Путин.Макрон отметил, что критическая ситуация в Европе вызывает озабоченность, поэтому надо, чтобы мы все вели себя ответственно."Мы заложили базы диалога, открытого, требовательного, полного диалога в 2019 году. Было после этого несколько обменов мнениями в Санкт-Петербурге, Брегансоне и других местах, и я думаю, что актуален как никогда. Этот диалог необходим, потому что он единственный позволяет обеспечивать настоящую стабильность и безопасность для европейского континента", - сказал Макрон.Из Москвы французский президент отправится в Киев, на вторник у него запланированы переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

https://ru.sputnik.md/20220207/opravdayutsya-li-moskovskie-nadezhdy-makrona-48654524.html

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эммануэль макрон, владимир путин, переговоры