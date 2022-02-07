https://ru.sputnik.md/20220207/bolee-tysyachi-uchaschikhsya-zarazilis-covid-19-48653846.html
Более тысячи учащихся и работников образования заразились COVID-19 за неделю
Более тысячи учащихся и работников образования заразились COVID-19 за неделю
Министерство образования представило эпидситуацию в учебных заведениях страны.
2022-02-07T11:00+0200
2022-02-07T11:00+0200
2022-02-07T11:35+0200
коронавирус
в молдове
молдова
школы
обучение
учителя
дети
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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Свыше тысячи школьников, студентов, учителей и работников сферы образования в Молдове заболели COVID-19 на минувшей неделе. Данные в понедельник представило Министерство просвещения.По данным ведомства, за прошедшую неделю в дошкольном образовании зарегистрирован 381 новый случай заражения коронавирусом. Заболели 94 ребенка, 186 педагогов и 101 сотрудник вспомогательного персонала.В сфере начального, гимназического и лицейского образования было зарегистрировано 683 новых случая коронавируса. Из них 406 случаев подтверждено среди учащихся, 203 – среди учителей и 74 – среди других работников школ.В системе профессионально-технического образования зарегистрировано 157 новых случаев, из них 82 - у учащихся, 44 - у преподавателей и 31 - у прочих сотрудников учреждений.Министерство образования сообщает, что на прошлой неделе в вузах страны зарегистрировано 147 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе у 60 студентов, 36 преподавателей и 51 - у прочих сотрудников.Общее количество активных случаев на всех ступенях образования превышает 2800. Количество активных случаев заболевания среди учащихся и преподавателей превышает 2300.Напоминаем, что с 7 февраля учащиеся вернулись к обучению с физическим присутствием.
https://ru.sputnik.md/20220207/shkolniki-moldova-vernulis-uchebe-fizicheskim-prisutstviem-48651579.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, школы, обучение, учителя, дети
Более тысячи учащихся и работников образования заразились COVID-19 за неделю
11:00 07.02.2022 (обновлено: 11:35 07.02.2022) Подписаться на
Министерство образования Молдовы представило данные об эпидситуации в учебных заведениях страны.
КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Свыше тысячи школьников, студентов, учителей и работников сферы образования в Молдове заболели COVID-19 на минувшей неделе. Данные в понедельник представило Министерство просвещения.
По данным ведомства, за прошедшую неделю в дошкольном образовании зарегистрирован 381 новый случай заражения коронавирусом. Заболели 94 ребенка, 186 педагогов и 101 сотрудник вспомогательного персонала.
В сфере начального, гимназического и лицейского образования было зарегистрировано 683 новых случая коронавируса. Из них 406 случаев подтверждено среди учащихся, 203 – среди учителей и 74 – среди других работников школ.
В системе профессионально-технического образования зарегистрировано 157 новых случаев, из них 82 - у учащихся, 44 - у преподавателей и 31 - у прочих сотрудников учреждений.
Министерство образования сообщает, что на прошлой неделе в вузах страны зарегистрировано 147 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе у 60 студентов, 36 преподавателей и 51 - у прочих сотрудников.
Общее количество активных случаев на всех ступенях образования превышает 2800. Количество активных случаев заболевания среди учащихся и преподавателей превышает 2300.
Напоминаем, что с 7 февраля учащиеся вернулись к обучению с физическим присутствием.