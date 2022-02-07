https://ru.sputnik.md/20220207/cheban-gaz-fevrale-deshevle-100-dollarov-tarif-ne-snizyat-48680390.html

Чебан: газ в феврале будет дешевле на 100 долларов, но тариф не снизят

Чебан: газ в феврале будет дешевле на 100 долларов, но тариф не снизят

Причина в финансовых отклонениях и методологии расчета, заявил Вадим Чебан

2022-02-07T20:02+0200

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экономика

газ

молдовагаз

газпром

тариф

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КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. В феврале газ для Молдовы будет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ для конечных потребителей уменьшать не будут.Причина — в методологии расчета тарифа и нерешенной проблеме финансовых отклонений, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.Глава "Молдовагаза" также сообщил, что до 20 февраля "Газпрому" необходимо заплатить 100 миллионов долларов."Если мы не сможем заплатить эту сумму, то однозначно будут такие же проблемы, как в ноябре и январе", — сказал он.Ранее Вадим Чебан сообщил в Telegram, что среднегодовая закупочная цена на природный газ в 2021 году составила для "Молдовагаза" 307 долларов США за тысячу кубометров. Рост наблюдался лишь в декабре, когда стоимость газа выросла до 470 долларов.Эти цифры, с учетом контрактной формулы, полностью соответствуют официальным данным, согласно которым ПАО "Газпром" продавал газ по среднегодовой стоимости в 272 доллара, при декабрьской цене в 517 долларов, отметил Чебан.Он подчеркнул, что январь оказывает значительное влияние на формирование среднегодового тарифа, так как на этот месяц приходится пятая часть годового потребления.

https://ru.sputnik.md/20220205/gazokhranilische-evropa-48629999.html

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газ, молдовагаз, газпром, тариф