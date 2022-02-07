https://ru.sputnik.md/20220207/cheban-gaz-fevrale-deshevle-100-dollarov-tarif-ne-snizyat-48680390.html
Чебан: газ в феврале будет дешевле на 100 долларов, но тариф не снизят
Чебан: газ в феврале будет дешевле на 100 долларов, но тариф не снизят
Причина в финансовых отклонениях и методологии расчета, заявил Вадим Чебан
2022-02-07T20:02+0200
2022-02-07T20:02+0200
2022-02-07T20:18+0200
экономика
газ
молдовагаз
газпром
тариф
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КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. В феврале газ для Молдовы будет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ для конечных потребителей уменьшать не будут.Причина — в методологии расчета тарифа и нерешенной проблеме финансовых отклонений, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.Глава "Молдовагаза" также сообщил, что до 20 февраля "Газпрому" необходимо заплатить 100 миллионов долларов."Если мы не сможем заплатить эту сумму, то однозначно будут такие же проблемы, как в ноябре и январе", — сказал он.Ранее Вадим Чебан сообщил в Telegram, что среднегодовая закупочная цена на природный газ в 2021 году составила для "Молдовагаза" 307 долларов США за тысячу кубометров. Рост наблюдался лишь в декабре, когда стоимость газа выросла до 470 долларов.Эти цифры, с учетом контрактной формулы, полностью соответствуют официальным данным, согласно которым ПАО "Газпром" продавал газ по среднегодовой стоимости в 272 доллара, при декабрьской цене в 517 долларов, отметил Чебан.Он подчеркнул, что январь оказывает значительное влияние на формирование среднегодового тарифа, так как на этот месяц приходится пятая часть годового потребления.
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газ, молдовагаз, газпром, тариф
Чебан: газ в феврале будет дешевле на 100 долларов, но тариф не снизят
20:02 07.02.2022 (обновлено: 20:18 07.02.2022) Подписаться на
НАРЭ в расчетах учитывает среднегодовой тариф, а проблема финансовых отклонений все еще не решена, заявил глава "Молдовагаза".
КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. В феврале газ для Молдовы будет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ для конечных потребителей уменьшать не будут.
Причина — в методологии расчета тарифа и нерешенной проблеме финансовых отклонений, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.
"В методологии НАРЭ есть такое понятие, как среднегодовой тариф, основанный на наших прогнозах. Сейчас это 620 долларов. При этом никто не отменил так называемые финансовые отклонения", — сказал Чебан в онлайн-эфире.
Глава "Молдовагаза" также сообщил, что до 20 февраля "Газпрому" необходимо заплатить 100 миллионов долларов.
"Если мы не сможем заплатить эту сумму, то однозначно будут такие же проблемы, как в ноябре и январе", — сказал он.
Ранее Вадим Чебан сообщил в Telegram, что среднегодовая закупочная цена на природный газ в 2021 году составила для "Молдовагаза" 307 долларов США за тысячу кубометров. Рост наблюдался лишь в декабре, когда стоимость газа выросла до 470 долларов.
Эти цифры, с учетом контрактной формулы, полностью соответствуют официальным данным, согласно которым ПАО "Газпром" продавал газ по среднегодовой стоимости в 272 доллара, при декабрьской цене в 517 долларов, отметил Чебан.
Он подчеркнул, что январь оказывает значительное влияние на формирование среднегодового тарифа, так как на этот месяц приходится пятая часть годового потребления.