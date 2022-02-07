https://ru.sputnik.md/20220207/ekspert-rasskazal-chto-obespechivaet-dolgosrochnyy-immunitet-k-covid-19--48653497.html

Эксперт рассказал, что обеспечивает долгосрочный иммунитет к COVID-19

Эксперт рассказал, что обеспечивает долгосрочный иммунитет к COVID-19

Александр Гинцбург рассказал, как можно надолго защититься от заражения коронавирусом.

2022-02-07T12:42+0200

2022-02-07T12:42+0200

2022-02-07T12:42+0200

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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Надолго от коронавируса защищает только вакцинация и ревакцинация, при этом иммунитет после перенесенного COVID-19 не обладает очень хорошей защитой от новых штаммов, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его цитирует РИА Новости.По словам эксперта, антитела у переболевших не обладают хорошей вируснейтрализующей способностью к штаммам, которые существовали до этого или будут после."Только вакцинация, причем вакцинация бустерная, то есть ту, которую сейчас Минздрав России рекомендует, дает возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти, которые долго живут и обладают высокой вируснейтрализующей активностью", - подчеркнул Гинцбург.Ранее Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что благодаря вакцинации и штамму коронавируса "омикрон", который не вызывает тяжелого течения болезни, в регионе вскоре наступит "длительный период спокойствия".

https://ru.sputnik.md/20220204/rospotrebnadzor-poyasnil-pochemu-omikron-tak-bystro-rasprostranyaetsya-48604522.html

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