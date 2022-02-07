https://ru.sputnik.md/20220207/ekspert-rasskazal-chto-obespechivaet-dolgosrochnyy-immunitet-k-covid-19--48653497.html
Эксперт рассказал, что обеспечивает долгосрочный иммунитет к COVID-19
Эксперт рассказал, что обеспечивает долгосрочный иммунитет к COVID-19
Александр Гинцбург рассказал, как можно надолго защититься от заражения коронавирусом.
2022-02-07T12:42+0200
2022-02-07T12:42+0200
2022-02-07T12:42+0200
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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Надолго от коронавируса защищает только вакцинация и ревакцинация, при этом иммунитет после перенесенного COVID-19 не обладает очень хорошей защитой от новых штаммов, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его цитирует РИА Новости.По словам эксперта, антитела у переболевших не обладают хорошей вируснейтрализующей способностью к штаммам, которые существовали до этого или будут после."Только вакцинация, причем вакцинация бустерная, то есть ту, которую сейчас Минздрав России рекомендует, дает возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти, которые долго живут и обладают высокой вируснейтрализующей активностью", - подчеркнул Гинцбург.Ранее Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что благодаря вакцинации и штамму коронавируса "омикрон", который не вызывает тяжелого течения болезни, в регионе вскоре наступит "длительный период спокойствия".
https://ru.sputnik.md/20220204/rospotrebnadzor-poyasnil-pochemu-omikron-tak-bystro-rasprostranyaetsya-48604522.html
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в мире, россия, вакцинация, ревакцинация
Эксперт рассказал, что обеспечивает долгосрочный иммунитет к COVID-19
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Александр Гинцбург рассказал, как можно надолго защититься от заражения коронавирусом.
КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik.
Надолго от коронавируса защищает только вакцинация и ревакцинация, при этом иммунитет после перенесенного COVID-19 не обладает очень хорошей защитой от новых штаммов, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его цитирует РИА Новости
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"В последнее время появились хорошие фундаментальные исследования, направленные на изучение различий в том, как наша иммунная система реагирует на заболевание различными штаммами и на вакцинацию. Эти исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевают серьезно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".
По словам эксперта, антитела у переболевших не обладают хорошей вируснейтрализующей способностью к штаммам, которые существовали до этого или будут после.
"Только вакцинация, причем вакцинация бустерная, то есть ту, которую сейчас Минздрав России рекомендует, дает возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти, которые долго живут и обладают высокой вируснейтрализующей активностью", - подчеркнул Гинцбург.
Ранее Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что благодаря вакцинации и штамму коронавируса "омикрон", который не вызывает тяжелого течения болезни, в регионе вскоре наступит "длительный период спокойствия".