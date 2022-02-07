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Игнат: в чем состоит главная ошибка молдавских аграриев

Игнат: в чем состоит главная ошибка молдавских аграриев

Многие аграрии в Молдове работают, используя старые методы и традиционный подход к сельскому хозяйству

2022-02-07T08:00+0200

2022-02-07T08:00+0200

2022-02-07T08:00+0200

радио

аграрии

молдова

ошибки

рынки

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Игнат: в чем состоит главная ошибка молдавских аграриев Игнат: в чем состоит главная ошибка молдавских аграриев

Многие аграрии в Молдове работают, используя старые методы и традиционный подход к сельскому хозяйству. Они предпочитают выращивать одни и те же культуры, реализуя их как сырье и не утруждая себя переработкой и продажей товара с повышенной добавочной стоимостью. Это и есть их главная ошибка, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области сельского хозяйства Анатолий Игнат.По мнению эксперта, политический класс Молдовы все эти вызовы не заметил, что сильно ударило по отрасли сельского хозяйства. Игнат настаивает: сегодня работать по-старинке молдавским фермерам не следовало бы, поскольку даже по экспорту таких культур как яблоки и сливы скоро могут возникнуть проблемы."Сегодня многие страны-импортеры наших слив и яблок, в том числе Россия, предпринимают серьезные шаги в области импортозамещения. Молдова не в полной мере использует те квоты, которые для нее предусмотрены на европейских и российском рынках. Это может в перспективе закончиться серьезными проблемами для отечественных аграриев", – сказал собеседник.По утверждению эксперта, уже сейчас молдавские фермеры должны серьезно пересмотреть свой бизнес, перейти к выращиванию альтернативных культур, которые пользуются спросом за рубежом, занять определенные экспортные "ниши" на них.Игнат посоветовал властям страны обратить особое внимание на восстановление отрасли перерабатывающей промышленности, чтобы сельскохозяйственная продукция, производимая в Молдове, пользовалась бы спросом за границей. Отправлять же за рубеж лишь фрукты в виде сырья уже через несколько десятилетий станет совсем нерентабельно, уверен специалист.В 2021 году в Молдове агрохозяйствами всех категорий было получено чуть более 629 тысяч тонн яблок и 134 тысячи тонн сливы. В 2020 году статистический объем производства этих фруктов составил, соответственно, 480 тысяч тонн и 103 тысячи тонн. Такие данные представили в Национальном бюро статистики Молдовы.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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аграрии, молдова, ошибки, рынки, диверсификация, аудио