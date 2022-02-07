https://ru.sputnik.md/20220207/gretsia-buster-annuliruyut-sertifikat-vaktsinatsii-48674785.html

Жителям Греции, не сделавшим бустер, аннулируют сертификат о вакцинации

Жителям Греции, не сделавшим бустер, аннулируют сертификат о вакцинации

Жителям Греции, не сделавшим бустер, аннулируют сертификат о вакцинации

2022-02-07T21:35+0200

2022-02-07T21:35+0200

2022-02-07T21:35+0200

коронавирус

греция

вакцина

вакцинация

ревакцинация

сертификат

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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. В Греции с понедельника, 7 февраля, сокращается срок действия национального сертификата о вакцинации, передает РИА Новости. Таким образом, гражданам, не сделавшим бустер через семь месяцев после полной вакцинации двухкомпонентным препаратом, аннулируют сертификат. Для однокомпонентной вакцины срок действия справки о вакцинации ограничен тремя месяцами. Те, кто не прошел ревакцинацию, будут считаться непривитыми. Эти люди теряют все привилегии вакцинированных и не смогут посещать помещения общепита - таверны, рестораны, кафе, развлекательные заведения - кинотеатры, театры, музеи, спортзалы. Сюда вход по-прежнему разрешен только полностью привитым и переболевшим в течение последних трех месяцев. Чтобы посидеть на открытой веранде кафе или таверны, посетить зоопарк, им нужен отрицательных тест на коронавирус.Также, с7 февраля въезд в страну для тех, кто имеет действующий европейский сертификат, будет осуществляться без обязательного теста, сообщил министр здравоохранения Греции Танос Плеврис.Мера касается только привитых. Те, кто не был привит, по-прежнему должны иметь отрицательный тест для въезда в Грецию.Все прибывающие в Грецию с 19 декабря 2021 года путешественники из всех стран, независимо от вакцинации, должны были иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до поездки. Эта мера действовала для всех, включая детей в возрасте пяти лет и старше. Исключение сделано для путешественников, которые пробыли за рубежом менее 48 часов.В последние дни в Греции ежедневно выявляется порядка 18-20 тысяч инфицированных. При этом отмечается высокий уровень смертности - каждый день умирают порядка 100 человек.

https://ru.sputnik.md/20211219/gretsiya-pravila-vezd-47344612.html

греция

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греция, вакцина, вакцинация, ревакцинация, сертификат