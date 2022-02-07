https://ru.sputnik.md/20220207/izvestnyy-moldavskiy-akter-zaderzhan-narkotikami-48675428.html

Известный молдавский актер задержан с наркотиками

Известный молдавский актер задержан с наркотиками

Мужчина агрессивно вел себя в центре Кишинева. Когда к нему подошли карабинеры, он выкинул пакет с подозрительным содержимым.

2022-02-07T17:38+0200

2022-02-07T17:38+0200

2022-02-07T17:59+0200

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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Известный молдавский актер Серджиу Волок задержан в понедельник в Кишиневе, предположительно, с пакетом наркотического вещества. Такую информацию подтвердили корреспонденту Sputnik Молдова источники в правоохранительных структурах. Такая информация ранее появилась и в СМИ. В кишиневской полиции официально не назвали личность задержанного, но сообщили некоторые детали инцидента.Пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати рассказала, что примерно в 13.00 патруль карабинеров запросил помощь для документирования мужчины, который вел себя агрессивно на проспекте Штефана чел Маре. "На место выехал офицер ИП Буюкань. Карабинеры рассказали, что мужчина вел себя агрессивно, а также выбросил на землю пакет, в котором, предположительно, - наркотики", - отметила Стати. Согласно процедуре, пакет изъяли и направили на экспертизу. Напомним, в 2012 году актера Серджиу Волока оштрафовали на 11 тысяч леев и лишили водительских прав на три года. Такие меры в его отношении применили после инцидента в том же году. Актера остановили за рулем патрульные инспекторы для проверки. Тогда Волок отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови и медицинскую экспертизу.Позднее Волок опротестовал решение Высшей судебной палаты, которая оставила приговор в силе. Актер зашел в здание ВСП и стучал в разные двери. По этой причине в июле 2015 года суд сектора Рышкановка приговорил Волока к четырем годам лишения свободы условно за хулиганство.В 2016 году ВСП отменил решение первой инстанции и полностью оправдал Волока.Актер Волок снялся в клипе группы "Здоб ши Здуб" и Братьев Адваховых на песню Trenuleț, с которой музыканты поедут на "Евровидение-2022".

https://ru.sputnik.md/20220205/zaderzhany-dvoe-podozrevaemykh-torgovle-narkotikami-48626378.html

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в молдове, молдова, актер, наркотики