https://ru.sputnik.md/20220207/izvestnyy-moldavskiy-akter-zaderzhan-narkotikami-48675428.html
Известный молдавский актер задержан с наркотиками
Известный молдавский актер задержан с наркотиками
Мужчина агрессивно вел себя в центре Кишинева. Когда к нему подошли карабинеры, он выкинул пакет с подозрительным содержимым.
2022-02-07T17:38+0200
2022-02-07T17:38+0200
2022-02-07T17:59+0200
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наркотики
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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Известный молдавский актер Серджиу Волок задержан в понедельник в Кишиневе, предположительно, с пакетом наркотического вещества. Такую информацию подтвердили корреспонденту Sputnik Молдова источники в правоохранительных структурах. Такая информация ранее появилась и в СМИ. В кишиневской полиции официально не назвали личность задержанного, но сообщили некоторые детали инцидента.Пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати рассказала, что примерно в 13.00 патруль карабинеров запросил помощь для документирования мужчины, который вел себя агрессивно на проспекте Штефана чел Маре. "На место выехал офицер ИП Буюкань. Карабинеры рассказали, что мужчина вел себя агрессивно, а также выбросил на землю пакет, в котором, предположительно, - наркотики", - отметила Стати. Согласно процедуре, пакет изъяли и направили на экспертизу. Напомним, в 2012 году актера Серджиу Волока оштрафовали на 11 тысяч леев и лишили водительских прав на три года. Такие меры в его отношении применили после инцидента в том же году. Актера остановили за рулем патрульные инспекторы для проверки. Тогда Волок отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови и медицинскую экспертизу.Позднее Волок опротестовал решение Высшей судебной палаты, которая оставила приговор в силе. Актер зашел в здание ВСП и стучал в разные двери. По этой причине в июле 2015 года суд сектора Рышкановка приговорил Волока к четырем годам лишения свободы условно за хулиганство.В 2016 году ВСП отменил решение первой инстанции и полностью оправдал Волока.Актер Волок снялся в клипе группы "Здоб ши Здуб" и Братьев Адваховых на песню Trenuleț, с которой музыканты поедут на "Евровидение-2022".
https://ru.sputnik.md/20220205/zaderzhany-dvoe-podozrevaemykh-torgovle-narkotikami-48626378.html
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в молдове, молдова, актер, наркотики
Известный молдавский актер задержан с наркотиками
17:38 07.02.2022 (обновлено: 17:59 07.02.2022) Подписаться на
Несколько местных СМИ сообщили о задержании артиста.
КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik.
Известный молдавский актер Серджиу Волок задержан в понедельник в Кишиневе, предположительно, с пакетом наркотического вещества. Такую информацию подтвердили корреспонденту Sputnik Молдова
источники в правоохранительных структурах.
Такая информация ранее появилась и в СМИ.
В кишиневской полиции официально не назвали личность задержанного, но сообщили некоторые детали инцидента.
Пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати рассказала, что примерно в 13.00 патруль карабинеров запросил помощь для документирования мужчины, который вел себя агрессивно на проспекте Штефана чел Маре.
"На место выехал офицер ИП Буюкань. Карабинеры рассказали, что мужчина вел себя агрессивно, а также выбросил на землю пакет, в котором, предположительно, - наркотики", - отметила Стати.
Согласно процедуре, пакет изъяли и направили на экспертизу.
"Мужчину 38 лет отправили на экспертизу, чтобы выяснить, не находится ли он под действием запрещенных веществ. Его заслушали в отделении полиции. Все обстоятельства инцидента выяснят", - добавила пресс-секретарь.
Напомним, в 2012 году актера Серджиу Волока оштрафовали на 11 тысяч леев и лишили водительских прав на три года. Такие меры в его отношении применили после инцидента в том же году. Актера остановили за рулем патрульные инспекторы для проверки. Тогда Волок отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови и медицинскую экспертизу.
Позднее Волок опротестовал решение Высшей судебной палаты, которая оставила приговор в силе. Актер зашел в здание ВСП и стучал в разные двери. По этой причине в июле 2015 года суд сектора Рышкановка приговорил Волока к четырем годам лишения свободы условно за хулиганство.
В 2016 году ВСП отменил решение первой инстанции и полностью оправдал Волока.
Актер Волок снялся в клипе группы "Здоб ши Здуб" и Братьев Адваховых на песню Trenuleț, с которой музыканты поедут на "Евровидение-2022".