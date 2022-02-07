https://ru.sputnik.md/20220207/kabmin-pas-rost-tsen-v-moldove-i-nedovolstvo-grazhdan-48592336.html
Самоуверенность кабмина PAS, рост цен в Молдове и недовольство граждан
Самоуверенность кабмина PAS, рост цен в Молдове и недовольство граждан
Эксперты анализируют ситуацию в Молдове, и к чему может привести народ и страну дальнейший рост цен, в том числе на электроэнергию.
2022-02-07T08:30+0200
2022-02-07T08:30+0200
2022-02-07T08:30+0200
радио
власть
pas
правительство
цены
рост
тарифы
тариф на электричество
в молдове
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Если читать комментарии в социальных сетях, которые оставляют граждане Молдовы под политическими новостями, складывается впечатление, что недовольство среди людей постоянно повышающимися ценами на газ, нефтепродукты, продовольствие товары первой необходимости растет.Между тем, четких государственных интервенций в процесс формирования цен в стране не наблюдается, а чиновники высшего ранга все больше рассуждают на темы геополитики, но предпочитают не сильно вмешиваться в насущные дела страны.Может быть, в непростой кризисный период правительству необходима помощь экспертного сообщества, чтобы вместе преодолеть трудности? Что будет, если кабмин не услышит недовольство граждан ростом цен и не предпримет необходимые меры для их регулирования? Будет ли Запад стремиться поддерживать рейтинг правящей партии PAS? Ответы узнаем в беседе с политологом Валентином Крыловым.Совсем скоро граждан Молдовы ждет очередной неприятный "сюрприз" - значительно возрастет тариф на электроэнергию, это произойдет уже 15 февраля. Но многие и так с трудом справляются с валом подорожаний, а тут еще и за электроэнергию придется платить гораздо больше.К чему приведет экономику страны и граждан Молдовы повышение тарифа за потребленные киловатты? Ответ на вопрос в программе "Утро на Sputnik'е" дает эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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Андрей Петрик
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Самоуверенность кабмина PAS, рост цен в Молдове и недовольство граждан
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Эксперты анализируют социально-экономическую и политическую ситуацию в Молдове, и прогнозируют, к чему может привести народ и страну дальнейший рост цен, в том числе на электроэнергию.
Если читать комментарии в социальных сетях, которые оставляют граждане Молдовы под политическими новостями, складывается впечатление, что недовольство среди людей постоянно повышающимися ценами на газ, нефтепродукты, продовольствие товары первой необходимости растет.
Между тем, четких государственных интервенций в процесс формирования цен в стране не наблюдается, а чиновники высшего ранга все больше рассуждают на темы геополитики, но предпочитают не сильно вмешиваться в насущные дела страны.
Может быть, в непростой кризисный период правительству необходима помощь экспертного сообщества, чтобы вместе преодолеть трудности? Что будет, если кабмин не услышит недовольство граждан ростом цен и не предпримет необходимые меры для их регулирования? Будет ли Запад стремиться поддерживать рейтинг правящей партии PAS? Ответы узнаем в беседе с политологом Валентином Крыловым.
Совсем скоро граждан Молдовы ждет очередной неприятный "сюрприз" - значительно возрастет тариф на электроэнергию, это произойдет уже 15 февраля. Но многие и так с трудом справляются с валом подорожаний, а тут еще и за электроэнергию придется платить гораздо больше.
К чему приведет экономику страны и граждан Молдовы повышение тарифа за потребленные киловатты? Ответ на вопрос в программе "Утро на Sputnik'е" дает эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.