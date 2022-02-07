https://ru.sputnik.md/20220207/kabmin-pas-rost-tsen-v-moldove-i-nedovolstvo-grazhdan-48592336.html

Самоуверенность кабмина PAS, рост цен в Молдове и недовольство граждан

Самоуверенность кабмина PAS, рост цен в Молдове и недовольство граждан

Эксперты анализируют ситуацию в Молдове, и к чему может привести народ и страну дальнейший рост цен, в том числе на электроэнергию.

2022-02-07T08:30+0200

2022-02-07T08:30+0200

2022-02-07T08:30+0200

радио

власть

pas

правительство

цены

рост

тарифы

тариф на электричество

в молдове

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Если читать комментарии в социальных сетях, которые оставляют граждане Молдовы под политическими новостями, складывается впечатление, что недовольство среди людей постоянно повышающимися ценами на газ, нефтепродукты, продовольствие товары первой необходимости растет.Между тем, четких государственных интервенций в процесс формирования цен в стране не наблюдается, а чиновники высшего ранга все больше рассуждают на темы геополитики, но предпочитают не сильно вмешиваться в насущные дела страны.Может быть, в непростой кризисный период правительству необходима помощь экспертного сообщества, чтобы вместе преодолеть трудности? Что будет, если кабмин не услышит недовольство граждан ростом цен и не предпримет необходимые меры для их регулирования? Будет ли Запад стремиться поддерживать рейтинг правящей партии PAS? Ответы узнаем в беседе с политологом Валентином Крыловым.Совсем скоро граждан Молдовы ждет очередной неприятный "сюрприз" - значительно возрастет тариф на электроэнергию, это произойдет уже 15 февраля. Но многие и так с трудом справляются с валом подорожаний, а тут еще и за электроэнергию придется платить гораздо больше.К чему приведет экономику страны и граждан Молдовы повышение тарифа за потребленные киловатты? Ответ на вопрос в программе "Утро на Sputnik'е" дает эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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