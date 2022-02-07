https://ru.sputnik.md/20220207/kishinev-otkazyvaetsya-palatok-dlya-testirovaniya-covid-19-48656589.html

Примэрия Кишинева отказывается от палаток для тестирования на COVID-19

Примэрия Кишинева отказывается от палаток для тестирования на COVID-19

Палатки для тестирования на коронавирус более не нужны в связи с улучшением эпидситуации.

2022-02-07T11:42+0200

2022-02-07T11:42+0200

2022-02-07T11:45+0200

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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Муниципальные власти решили отказаться от установленных по городу палаток, где проводится тестирование граждан на COVID-19. Об этом сообщил на заседании муниципальных служб столичный примар Ион Чебан. Чебан поблагодарил Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) за сотрудничество и помощь в установке 16 палаток по городу. Как отметил Чебан, уже в понедельник все 16 точек будут закрыты. Специально оборудованные палатки, где можно сдать бесплатный тест на COVID-19 по направлению семейного врача появились в Кишиневе 24 января.В палатках работали врачи и медсестры муниципальных поликлиник. Находились такие пункты возле учреждений первичной медицинской помощи.Палатки предоставили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям по запросу примэрии Кишинева, направленному в Министерство внутренних дел.Места сдачи теста были оборудованы муниципальными медицинскими учреждениями в соответствии с передовой европейской практикой.

https://ru.sputnik.md/20220201/punkty-testirovaniya-covid-19-kishinev-48487229.html

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