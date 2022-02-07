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Курс валют на вторник: доллар и евро снова отступают
Курс валют на вторник: доллар и евро снова отступают
Евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей по отношению к национальной валюте.
2022-02-07T22:06+0200
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доллар
евро
валюта
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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 8 февраля. Доллар и евро ослабят позиции по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дешевле на пять банов и будет стоить 17,9224 лея.Евро упадет в цене на 12 банов и закрепится на уровне 20,5113 лея.Что касается остальных валют, то 8 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2375 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6405 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,1468 в пересчете на национальную валюту.За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.
https://ru.sputnik.md/20220124/rekord-v-2021-godu-grazhdane-moldovy-vzyali-kredity-na-13-milliardov-leev-48260636.html
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доллар, евро, валюта

Курс валют на вторник: доллар и евро снова отступают

22:06 07.02.2022
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Курс валют в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2022
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 8 февраля. Доллар и евро ослабят позиции по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дешевле на пять банов и будет стоить 17,9224 лея.
Евро упадет в цене на 12 банов и закрепится на уровне 20,5113 лея.
Что касается остальных валют, то 8 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2375 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6405 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,1468 в пересчете на национальную валюту.
За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.
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