https://ru.sputnik.md/20220207/kurs-valyut-na-vtornik-dollar-i-evro-snova-otstupayut-48681975.html

Курс валют на вторник: доллар и евро снова отступают

Курс валют на вторник: доллар и евро снова отступают

Евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей по отношению к национальной валюте.

2022-02-07T22:06+0200

2022-02-07T22:06+0200

2022-02-07T22:06+0200

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евро

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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 8 февраля. Доллар и евро ослабят позиции по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дешевле на пять банов и будет стоить 17,9224 лея.Евро упадет в цене на 12 банов и закрепится на уровне 20,5113 лея.Что касается остальных валют, то 8 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2375 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6405 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,1468 в пересчете на национальную валюту.За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.

https://ru.sputnik.md/20220124/rekord-v-2021-godu-grazhdane-moldovy-vzyali-kredity-na-13-milliardov-leev-48260636.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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доллар, евро, валюта