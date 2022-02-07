https://ru.sputnik.md/20220207/marshrutnyy-miting-mezhdugorodnie-reysy-pridnestrovskie-perevozchiki-48668475.html

Маршрутный митинг: междугородние рейсы и приднестровские перевозчики

Маршрутный митинг: междугородние рейсы и приднестровские перевозчики

В "Автостанциях Приднестровья" объяснили, почему протесты молдавских транспортников сыграли на руку водителям из других регионов.

2022-02-07T15:19+0200

2022-02-07T15:19+0200

2022-02-07T15:19+0200

общество

в молдове

приднестровье

транспорт

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ТИРАСПОЛЬ, 7 фев - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Забастовка автоперевозчиков, которая началась в понедельник в Кишиневе, пока не блокировала междугороднюю маршрутную сеть в Приднестровье. Отмены есть, но они незначительные. Об этом заявили в OAO "Автостанции Приднестровья".Сильнее всего волна протестов коснулась междугороднего расписания в Дубоссарах – там из 22 рейсов не выехали 17. Были зафиксированы отмены в Бендерах, Тирасполе и Каменке. Однако в "Автостанциях Приднестровья" объяснили, почему митингующим не стоит ждать транспортных форс-мажоров.В Тирасполе признались, что транспортная забастовка в Кишиневе оказалась даже на руку приднестровским перевозчикам. Рейсы те же, маршруток - меньше, пассажирам передвигаться надо.Тем, кому необходимо выехать из Приднестровья в Кишинев или Гагаузию, транспортники все же рекомендуют уточнять информацию о рейсах по телефону или в вайбер-группе.Забастовка автоперевозчиков в Молдове началась в понедельник. Транспортники объявили, что не выйдут на рейсы 7, 8, 9 февраля. В этот период прекратят деятельность национальные маршруты. Протест связан с тем, что Министерство инфраструктуры и регионального развития никак не отреагировало на открытое письмо Ассоциации автомобильных перевозчиков от 22 января. А именно – не решило проблему тарифов, которые не покрывают расходов транспортников.

https://ru.sputnik.md/20220207/transportnaya-blokada-zabastovka-avtoperevozchikov-paralizovala-gagauziyu-48661615.html

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