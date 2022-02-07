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Маршрутный митинг: междугородние рейсы и приднестровские перевозчики
Маршрутный митинг: междугородние рейсы и приднестровские перевозчики
В "Автостанциях Приднестровья" объяснили, почему протесты молдавских транспортников сыграли на руку водителям из других регионов.
2022-02-07T15:19+0200
2022-02-07T15:19+0200
общество
в молдове
приднестровье
транспорт
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ТИРАСПОЛЬ, 7 фев - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Забастовка автоперевозчиков, которая началась в понедельник в Кишиневе, пока не блокировала междугороднюю маршрутную сеть в Приднестровье. Отмены есть, но они незначительные. Об этом заявили в OAO "Автостанции Приднестровья".Сильнее всего волна протестов коснулась междугороднего расписания в Дубоссарах – там из 22 рейсов не выехали 17. Были зафиксированы отмены в Бендерах, Тирасполе и Каменке. Однако в "Автостанциях Приднестровья" объяснили, почему митингующим не стоит ждать транспортных форс-мажоров.В Тирасполе признались, что транспортная забастовка в Кишиневе оказалась даже на руку приднестровским перевозчикам. Рейсы те же, маршруток - меньше, пассажирам передвигаться надо.Тем, кому необходимо выехать из Приднестровья в Кишинев или Гагаузию, транспортники все же рекомендуют уточнять информацию о рейсах по телефону или в вайбер-группе.Забастовка автоперевозчиков в Молдове началась в понедельник. Транспортники объявили, что не выйдут на рейсы 7, 8, 9 февраля. В этот период прекратят деятельность национальные маршруты. Протест связан с тем, что Министерство инфраструктуры и регионального развития никак не отреагировало на открытое письмо Ассоциации автомобильных перевозчиков от 22 января. А именно – не решило проблему тарифов, которые не покрывают расходов транспортников.
https://ru.sputnik.md/20220207/transportnaya-blokada-zabastovka-avtoperevozchikov-paralizovala-gagauziyu-48661615.html
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в молдове, приднестровье, транспорт

Маршрутный митинг: междугородние рейсы и приднестровские перевозчики

15:19 07.02.2022
© Sputnik / Sorokopud JuliaВокзал в Тирасполе
Вокзал в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2022
© Sputnik / Sorokopud Julia
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В "Автостанциях Приднестровья" объяснили, почему протесты молдавских транспортников сыграли на руку водителям из других регионов.
ТИРАСПОЛЬ, 7 фев - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Забастовка автоперевозчиков, которая началась в понедельник в Кишиневе, пока не блокировала междугороднюю маршрутную сеть в Приднестровье. Отмены есть, но они незначительные. Об этом заявили в OAO "Автостанции Приднестровья".
"Исходя из новостей, которые мы получали в конце прошлой недели, мы действительно ожидали перебои с перевозками. На текущий момент могу сказать, что ситуация не такая страшная, как мы ожидали. Большинство маршрутов выполняются в полном объеме", - отметила глава OAO "Автостанции Приднестровья" Олеся Урсул.
© Sputnik / Sorokopud JuliaГлава OAO "Автостанции Приднестровья" Олеся Урсул
глава OAO Автостанции Приднестровья Олеся Урсул - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2022
Глава OAO "Автостанции Приднестровья" Олеся Урсул
© Sputnik / Sorokopud Julia
Сильнее всего волна протестов коснулась междугороднего расписания в Дубоссарах – там из 22 рейсов не выехали 17. Были зафиксированы отмены в Бендерах, Тирасполе и Каменке. Однако в "Автостанциях Приднестровья" объяснили, почему митингующим не стоит ждать транспортных форс-мажоров.

"Есть перевозчики, которые не настроены на такие категорические меры, чтобы взять и полностью остановить перевозки. Тем более нужно учитывать, что и в правобережной Молдове, и в Приднестровье очень большой рынок нелегальных пассажирских перевозок. Как только останавливаются легальные перевозчики, тут же появляются те, кто готов взять пассажиров на себя", - уточнила Олеся Урсул.

В Тирасполе признались, что транспортная забастовка в Кишиневе оказалась даже на руку приднестровским перевозчикам. Рейсы те же, маршруток - меньше, пассажирам передвигаться надо.

"У нас есть информация, что приднестровских перевозчиков по-дружески попросили на время митингов на территорию Правобережья не заезжать. Но наших перевозчиков много, особенно в направлении Кишинева, и они готовы продолжать ездить. Поэтому такого эффекта, чтобы все встало, не будет", - объясняет Урсул.

Тем, кому необходимо выехать из Приднестровья в Кишинев или Гагаузию, транспортники все же рекомендуют уточнять информацию о рейсах по телефону или в вайбер-группе.
© Sputnik / Sorokopud JuliaРейс Тирасполь-Кишинев
Рейс Тирасполь-Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2022
Рейс Тирасполь-Кишинев
© Sputnik / Sorokopud Julia
Забастовка автоперевозчиков в Молдове началась в понедельник. Транспортники объявили, что не выйдут на рейсы 7, 8, 9 февраля. В этот период прекратят деятельность национальные маршруты. Протест связан с тем, что Министерство инфраструктуры и регионального развития никак не отреагировало на открытое письмо Ассоциации автомобильных перевозчиков от 22 января. А именно – не решило проблему тарифов, которые не покрывают расходов транспортников.
У здания автостанции Комрата сегодня пусто - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2022
Общество
Транспортная блокада: как забастовка автоперевозчиков парализовала Гагаузию
13:07
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