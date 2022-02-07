https://ru.sputnik.md/20220207/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-48650951.html

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за 6 февраля

2022-02-07T09:12+0200

2022-02-07T09:12+0200

2022-02-07T09:12+0200

коронавирус

в молдове

статистика

заболеваемость

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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждено 1 511 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.В том числе зарегистрировано 4 случая "импорта" инфекции: по одному из России, Франции, Германии, Италии.За минувшие сутки проведено 7 053 теста, в том числе 4 185 быстрых.Общее число случаев заражения в стране достигло 468 782.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 34 случая инфицирования: 12 – у врачей, 13 – у медсестер, 9 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 2 428 человек, в крайне тяжелом состоянии находится 101 пациент (к аппаратам ИВЛ подключены 9 человек).В то же время за сутки выздоровел 3 094 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 410 233.Минздрав сообщает о 8 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 776.

https://ru.sputnik.md/20220122/omikron-50-mutatsiy-pervonachalnyy-shtamm-48239019.html

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2022

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в молдове, статистика, заболеваемость