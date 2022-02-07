https://ru.sputnik.md/20220207/mir-za-sutki-pobeda-rossiyskikh-figuristov-rezhim-chp-ottave-borba-ognem-48648857.html

Мир за сутки: победа фигуристов России, режим ЧП в Оттаве и борьба с огнем

Мир за сутки: победа фигуристов России, режим ЧП в Оттаве и борьба с огнем

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

2022-02-07T08:49+0200

2022-02-07T08:49+0200

2022-02-07T09:15+0200

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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Победу в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине одержала сборная России, передает РИА Новости.Золотыми призерами стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание).Россияне набрали 74 балла по итогам командного турнира. Серебро завоевали американские спортсмены Натан Чен, Винсент Чжоу (одиночное катание), Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Мэдисон Чок/ Эван Бейтс (танцы на льду), Алекса Книрим/ Брэндон Фрейзер (пары), Карен Чен (одиночница) — 65 очков.Бронзовыми призерами стали японцы Сема Уно, Юма Кагияма (одиночное катание), Мисато Комацубара/Тим Колето (танцы на льду), Рику Миура/Рюити Кихара (пары), Вакаба Хигути, Каори Сакамото (одиночницы) — 63 балла.Таким образом, сборная России возглавила общекомандный медальный зачет Олимпиады-2022 в Пекине. В активе российских олимпийцев две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. Вторыми идут норвежцы (две золотые, одна бронзовая), третьими — шведы (две золотые).В Оттаве объявлен режим ЧП из-за протестов дальнобойщиковРежим ЧП в Оттаве объявил мэр канадской столицы Джим Уотсон в связи с масштабными протестами водителей грузовиков, сообщает РИА Новости.Градоначальник сообщил, что введение такого режима обеспечивает "большую гибкость" администрации. Ранее Джим Уотсон заявил, что ситуация в центре Оттавы на фоне продолжающихся протестов дальнобойщиков вышла из-под контроля.Полиция задержала семь человек, выписано 100 штрафов, правоохранители ведут 60 уголовных расследований. По последним данным, в Оттаву для помощи с урегулированием ситуации с протестами прибыло 100 служащих полиции провинции Онтарио.Пятеро человек задержаны за "хулиганство", еще двое - за вождение автомобиля в запретной зоне. Штрафы полиция выписывала за громкие гудки автомобилей, отсутствие ремня безопасности, за наличие алкоголя в машине и по другим причинам.Правоохранители также сообщили о задержании нескольких автомобилей и запасов топлива, предназначавшихся для протестующих. Ранее полиция Оттавы пригрозила задержаниями горожанам, оказывающим материальную помощь участникам протеста.Масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, проходят во многих городах Канады с 29 января.Премьер Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву.Молдавские пожарные продолжают тушить горящую травуНе менее семи очагов возгорания сухой растительности ликвидировали за минувшие сутки пожарные Молдовы. Как сообщает пресс-служба Государственной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) со ссылкой на данные, полученные от территориальных подразделений, за 24 часа пожар уничтожил 136 гектаров сухой растительности в регионах страны, для борьбы с огнем пожарные совершили 57 выездов. Пострадали Ново-Аненский, Кантемирский, Оргеевский, Кагульский, Каушанский, Сынджерейский районы. По данным ГИЧС, пламя уничтожило два гектара сухой растительности у села Бируинца Сынжерейского района. Сигнал в службу 112 поступил в четыре вечера воскресенья, огонь мог распространиться на жилые дома. Для тушения возгорания были направлены 2 пожарных расчета, уже через час спасателям удалось ликвидировать пожар.Оперативное вмешательство огнеборцев понадобилось и в селе Жора-де-Жос Оргеевского района, где пожарные потушили 10 гектаров сухой травы, а также в селе Котихана Кагульского района, где огонь охватил примерно такую же площадь.В Готештах Кантемирского района было потушено 8 гектаров растительности, в Бравиче Каларашского района - 5 гектаров. Пожарные обращают внимание населения на то, что ветер и низкая влажность могут способствовать быстрому распространению оня и возникновению крупных пожаров. Гпраждан просят не поджигать бытовой мусор и растительность вблизи сельскохозяйственных угодий, лесов, а также жилых массивов.

https://ru.sputnik.md/20220204/ogon-olimpiady-zazhzhen-kadry-tseremonii-otkrytiya-zimnikh-igr-v-pekine-48602998.html

https://ru.sputnik.md/20220202/programma-vystupleniy-moldova-olimpiada-pekin-48516489.html

https://ru.sputnik.md/20220204/pozhar-yug-moldova-100-gektarov-rastitelnosti-48578530.html

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