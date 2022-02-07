https://ru.sputnik.md/20220207/moldavskie-biatlonistki-debyutirovali-olimpiyskikh-igrakh-48670013.html

Молдавские биатлонистки дебютировали на Олимпийских играх в Пекине

Молдавские биатлонистки дебютировали на Олимпийских играх в Пекине

Две участники молдавской сборной выступили на соревнованиях в Пекине.

2022-02-07T15:28+0200

2022-02-07T15:28+0200

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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Молдавские биатлонистки дебютировали на ХХIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Речь идет о спортсменках Алине Стремоус и Алле Гиленко. Олимпийской чемпионкой стала немка Дениз Херрман. Во вторник, 8 февраля, ожидается гонка у мужчин на дистанцию 20 километров. В ней примет участие молдавский биатлонист Павел Магазеев. Также в молдавской сборной есть и другой спортсмен - Максим Макаров, но на прошлой неделе у него был положительный тест на COVID-19. Ранее, накануне отъезда в Пекин, коронавирус обнаружили у биатлониста Михаила Усова. В итоге его заменил Павел Магазеев. Из-за потери спортсмена молдавская сборная не смогла участвовать в субботу в смешанной эстафете 4 х 6 километров.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они борятся за медали в двух видах спорта.Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.

https://ru.sputnik.md/20220202/programma-vystupleniy-moldova-olimpiada-pekin-48516489.html

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