https://ru.sputnik.md/20220207/moldova-zabastovka-avtoperevozchikov-48643924.html

В понедельник Молдове начинается забастовка автоперевозчиков

В понедельник Молдове начинается забастовка автоперевозчиков

На протяжении трех дней транспортники не будут выходить на национальные регламентированные рейсы.

2022-02-07T07:30+0200

2022-02-07T07:30+0200

2022-02-07T07:30+0200

молдова

забастовка

автотранспорт

перевозчики

перевозки

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. В понедельник, 7 февраля, в Молдове запланирована республиканская забастовка транспортников. В Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Молдовы ранее сообщили дату начала и сроки проведения протеста.Так, перевозчики не выйдут на рейсы 7, 8, 9 февраля. В этот период прекратят деятельность национальные маршруты.Транспортники выйдут на протест в связи с тем, что Министерство инфраструктуры и регионального развития никак не отреагировало на открытое письмо ассоциации от 22 января. А именно – министерство так и не решило проблему тарифов на перевозки, которые не покрывают расходов транспортников.В APOTA напомнили, что в министерстве говорили о сохранении диалога как способа найти решение, приемлемое для обеих сторон, но встреча с перевозчиками так и не была проведена."Движение маршрутов будет возобновлено 10 февраля 2022 года", – уточнили транспортники.По мнению перевозчиков, дальнейшее бездействие министерства ставит под угрозу работу пассажирского транспорта и создает предпосылки для отказа от некоторых маршрутов для неопределенный срок.В Министерстве инфраструктуры и регионального развития осудили заявление ассоциации транспортников о прекращении работы.В ведомстве, которое возглавляет Андрей Спыну, отметили, что министерство в настоящий момент продолжает общественные консультации. Мининфраструктуры считает, что главным инструментом стабильности остается диалог, а давление на министерство, которое защищает интересы граждан, недопустимо.

https://ru.sputnik.md/20220204/assotsiatsiya-patronatov-transportatorul-podderzhit-protest-perevozchikov-48581388.html

https://ru.sputnik.md/20220128/vlasti-osudili-ugrozy-avtoperevozchikov-nachat-zabastovku-48414004.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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молдова, забастовка, автотранспорт, перевозчики, перевозки, андрей спыну