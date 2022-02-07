https://ru.sputnik.md/20220207/moschneyshiy-mire-ledokol-arktika-povedet-karavan-sudov-arkhangelsk-48651300.html

Мощнейший в мире ледокол "Арктика" поведет караван судов в Архангельск

Мощнейший в мире ледокол "Арктика" поведет караван судов в Архангельск

Суда доставят с востока на запад страны крупные грузы, в том числе продовольствие и промтовары.

2022-02-07T10:45+0200

2022-02-07T10:45+0200

2022-02-07T10:45+0200

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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. В акваторию порта Певек зашел самый мощный в мире ледокол "Арктика", который в начале января завершил первую проводку каравана судов на Чукотку, теперь ему предстоит повести суда в Архангельск, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент промышленной политики региона.Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" ФГУП "Атомфлот" в декабре 2021 года у западной кромки льдов Карского моря взял под проводку караван из четырех судов, также их сопровождал дизельный ледокол "Капитан Драницын". Суда доставили в регион 14 тысяч тонн грузов – это генеральный груз, строительные и другие материалы для крупных инфраструктурных проектов, а также промтовары и продукты. "Атомфлот" в начале января сообщал, что прорабатывается вопрос ледокольной проводки судов с востока на запад, штаб морских операций изучает возможности формирования нового каравана."Атомный ледокол "Арктика" зашел в акваторию порта Певек для организации каравана на вывод судов в направлении порта Архангельск", - говорится в сообщении.Осенью 2021 года увеличение транзита из Китая привело к тому, что дальневосточные порты были загружены преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в связи с ситуацией предложил создать законодательство о северном завозе. В середине ноября власти Чукотки сообщали, что северный завоз продовольствия в регионе выполнен в полном объеме, но шесть судов с грузами для реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов ожидали ледокольной проводки в Певек.Универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" - головное судно проекта 22220. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге уже построен серийный атомоход этого же проекта "Сибирь", строятся ледоколы "Урал", "Якутия" и "Чукотка".Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время - самые большие и мощные в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Эти ледоколы могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они предназначены для проводки судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ru.sputnik.md/20201013/32017385.html

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