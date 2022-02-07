https://ru.sputnik.md/20220207/nare-publikuet-tseny-na-toplivo-na-vtornik-snova-podorozhanie-48657122.html

НАРЭ публикует цены на топливо на вторник: снова подорожание

НАРЭ публикует цены на топливо на вторник: снова подорожание

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены вторник.

2022-02-07T11:46+0200

2022-02-07T11:46+0200

2022-02-07T11:53+0200

общество

в молдове

молдова

нарэ

цены на топливо

бензин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44955399_0:213:3071:1940_1920x0_80_0_0_03d0cda9bbeaa5c0986f31ad8990a7fa.jpg

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 8 февраля. Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 23,43 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на 13 банов, до 20,36 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.

https://ru.sputnik.md/20220128/nare-obyasnilo-postoyannyy-rost-tsen-na-toplivo-48399050.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, нарэ, цены на топливо, бензин