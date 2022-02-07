https://ru.sputnik.md/20220207/nare-publikuet-tseny-na-toplivo-na-vtornik-snova-podorozhanie-48657122.html
НАРЭ публикует цены на топливо на вторник: снова подорожание
НАРЭ публикует цены на топливо на вторник: снова подорожание
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены вторник.
2022-02-07T11:46+0200
2022-02-07T11:46+0200
2022-02-07T11:53+0200
общество
в молдове
молдова
нарэ
цены на топливо
бензин
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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 8 февраля. Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 23,43 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на 13 банов, до 20,36 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220128/nare-obyasnilo-postoyannyy-rost-tsen-na-toplivo-48399050.html
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в молдове, молдова, нарэ, цены на топливо, бензин
НАРЭ публикует цены на топливо на вторник: снова подорожание
11:46 07.02.2022 (обновлено: 11:53 07.02.2022) Подписаться на
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на вторник.
КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 8 февраля.
Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 23,43 лея за литр.
Цена на дизтопливо вырастет на 13 банов, до 20,36 лея за литр.
Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.