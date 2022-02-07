https://ru.sputnik.md/20220207/nare-rost-tsen-na-toplivo-prodolzhitsya-48678896.html

НАРЭ: рост цен на топливо продолжится

НАРЭ: рост цен на топливо продолжится

Когда прекратится подорожание бензина и дизтоплива

2022-02-07T19:27+0200

2022-02-07T19:27+0200

2022-02-07T19:27+0200

экономика

в молдове

бензин

дизтопливо

цены

нарэ

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КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. На уровень цен на нефтепродукты по-прежнему сильно влияет рост котировок на международных биржах, сообщает Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ).По данным агентства, только за последние десять дней котировки Platts по основным нефтепродуктам выросли более чем на 50 долларов за тонну и превысили уровень 890 долларов по бензину и 825 долларов по дизельному топливу.Во время торговых сессий на предыдущей неделе цена на нефть марки Brent преодолела порог в 93 доллара за баррель. Последний раз такое значение было зарегистрировано в октябре 2014 года, отмечает НАРЭ.Цены на топливо в Молдове продолжают непрерывный рост начиная с конца декабря 2021 года. В январе рост цен ускорился.На этом фоне НАРЭ заверяет, что механизм определения цен на основные нефтепродукты "обеспечивает справедливые, прозрачные и легко проверяемые цены, которые точно отражают события на международном рынке".

https://ru.sputnik.md/20220201/toplivo-dorozhaet-kak-menyalis-tseny-benzin-dizel-moldova-48496629.html

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2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, бензин, дизтопливо, цены, нарэ