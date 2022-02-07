https://ru.sputnik.md/20220207/obyski-meduchrezhdenii-kishinev-politsii-priznali-oshibku-48664176.html

Обыски в кишиневском медучреждении: в полиции признали ошибку

Обыски в кишиневском медучреждении: в полиции признали ошибку

В полиции представили разъяснение с ошибкой в пресс-релизе, на которую указал мэр Кишинева.

2022-02-07T13:45+0200

2022-02-07T13:45+0200

2022-02-07T14:53+0200

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больница святой троицы

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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. В Генинспекторате полиции (ГИП) Молдовы признали ошибку в пресс-релизе, где шла речь об обысках в одном из медицинских учреждений Кишинева. Изначально полиция сообщила о следственных мероприятиях в больнице Святой Троицы. После с опровержением выступил примар Кишинева Ион Чебан. Теперь ошибку признали и в полиции. Он подчеркнул, что главное в этом расследовании не количество сертификатов, а большое количество киберпреступлений. "В этом случае найдено более 100 случаев введения в базу данных неверной информации. Люди, чьи имена вносили в базу, были за границей", - пояснил Чобанаш. В то же время он отметил, что полиция представит общественности дополнительную подробную информацию про обыски в течение дня - или же во вторник. "Такие расследования не длятся день или два, сегодня так совпало, что есть конференция. Пока не можем вам сказать, сколько человек по итогам задержано или может быть задержано", - объяснил сотрудник полиции. Ранее Генинспекторат полиции распространил информацию, что якобы сотрудники больницы Святой Троицы выдали более 100 фальшивых сертификатов COVID-19 и выручили за это более 600 тысяч леев.В правоохранительных органах сообщили, в связи с расследованием нелегальной схемы по выдаче фальшивых сертификатов COVID-19 сотрудники прокуратуры провели обыски в офисе вице-директора больницы и у двух медсестер.В пресс-релизе полиции также рассказали, что сотрудники медучреждения уничтожали неиспользованные вакцины, чем причинили материальный ущерб государству и подорвали миссию Минздрава по иммунизации населения.Позднее в полиции опубликовали новый пресс-релиз, где указали название другого учреждения. Так, речь идет о поликлинике сектора Рышкановка.

https://ru.sputnik.md/20220207/poddelnye-sertifikaty-covid-19-bolee-sotni-vydali-bolnitse-kishinev-48658645.html

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в молдове, молдова, кишинев, полиция, больница святой троицы