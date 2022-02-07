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https://ru.sputnik.md/20220207/oprovergli-prisutstvie-prokurorov-sudey-skandalnoy-vecherinke-48678185.html
Прокуроров и судей на скандальной вечеринке не было - полиция
Прокуроров и судей на скандальной вечеринке не было - полиция
Представлена новая информация о скандальной вечеринке, где якобы удерживали сотрудников силовых структур.
2022-02-07T18:58+0200
2022-02-07T18:58+0200
общество
в молдове
молдова
вечеринка
полиция
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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Полиция завершила проверку по итогам инцидента в ночном клубе, где якобы удерживали большое количество людей. Об этом сообщили представители Генинспектората полиции (ГИП) на брифинге в понедельник. Напомним, ранее сообщалось, что в одном из заведений столицы на протяжении нескольких часов якобы удерживали большое количество судей и прокуроров. Сообщалось, что ночной клуб якобы закрыла администрация заведения из-за прибывшей проверки за соблюдением ограничений Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья в связи с пандемией COVID-19.По его словам, в результате проверок были оштрафованы восемь человек за отсутствие сертификатов. Заведение тоже оштрафуют - за нарушение COVID-ограничений и курение в баре."Вечеринка прокуроров"Напомним, ранее в прессе появилась информация, что в ночь на 30 января в одном из ночных клубов в Кишиневе началась маcштабная вечеринка. По данным СМИ, на ней присутствовало более 400 человек, многие из них – прокуроры, судьи и сотрудники силовых ведомств.После начала вечеринки начался рейд для проверки соблюдения эпидемиологических мер. В этот момент заведение закрыли изнутри, выключили музыку и свет, чтобы создать видимость, что заведение не работает.Переговоры между полицией и администрацией клуба длились несколько часов, все это время участники вечеринки были заперты в заведении. Некоторые из них позвонили в службу спасения и сообщили, что их удерживают насильно и они задыхаются.Позднее в Генпрокуратуре сообщили, что началась проверка на основе сообщений в СМИ.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, вечеринка, полиция

Прокуроров и судей на скандальной вечеринке не было - полиция

18:58 07.02.2022
CC BY 2.0 / aaayyymm eeelectriik / Ночной клуб
Ночной клуб - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2022
CC BY 2.0 / aaayyymm eeelectriik /
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Юлия Липовая
Все материалы
Представлена новая информация о скандальной вечеринке, где якобы удерживали сотрудников силовых структур.
КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Полиция завершила проверку по итогам инцидента в ночном клубе, где якобы удерживали большое количество людей. Об этом сообщили представители Генинспектората полиции (ГИП) на брифинге в понедельник.
Напомним, ранее сообщалось, что в одном из заведений столицы на протяжении нескольких часов якобы удерживали большое количество судей и прокуроров. Сообщалось, что ночной клуб якобы закрыла администрация заведения из-за прибывшей проверки за соблюдением ограничений Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья в связи с пандемией COVID-19.
"Установлено 135 человек. Прокуроров, судей или других представителей каких-либо государственных органов или учреждений не установлено", - заявил глава столичной полиции Марин Гараз.
По его словам, в результате проверок были оштрафованы восемь человек за отсутствие сертификатов. Заведение тоже оштрафуют - за нарушение COVID-ограничений и курение в баре.

"Вечеринка прокуроров"

Напомним, ранее в прессе появилась информация, что в ночь на 30 января в одном из ночных клубов в Кишиневе началась маcштабная вечеринка. По данным СМИ, на ней присутствовало более 400 человек, многие из них – прокуроры, судьи и сотрудники силовых ведомств.
После начала вечеринки начался рейд для проверки соблюдения эпидемиологических мер. В этот момент заведение закрыли изнутри, выключили музыку и свет, чтобы создать видимость, что заведение не работает.
Переговоры между полицией и администрацией клуба длились несколько часов, все это время участники вечеринки были заперты в заведении. Некоторые из них позвонили в службу спасения и сообщили, что их удерживают насильно и они задыхаются.
Позднее в Генпрокуратуре сообщили, что началась проверка на основе сообщений в СМИ.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 01.02.2022
Общество
Началось расследование "удержания прокуроров" в ночном клубе Кишинева
1 февраля, 10:53
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