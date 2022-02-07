https://ru.sputnik.md/20220207/oruzhie-nato-afganistan-destabilizirovat-region-48674935.html

Оружие НАТО в Афганистане продолжает дестабилизировать регион

Оружие НАТО в Афганистане продолжает дестабилизировать регион

Глава МВД Пакистана Рашид Ахмед в минувшую субботу заявил, что пакистанские талибы приобретают оружие НАТО в Афганистане

2022-02-07T22:31+0200

2022-02-07T22:31+0200

2022-02-07T22:31+0200

колумнистика

афганистан

оружие

нато

дестабилизация

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За полгода после захвата власти талибами в Афганистане снизилась интенсивность боевых действий, однако сохраняются вооруженное насилие, наркотрафик и торговля американским оружием, разрушительный потенциал двух десятков террористических организаций. Растет народное сопротивление талибам, отсутствует перспектива мирного урегулирования социально-экономических проблем в стране.Глава МВД Пакистана Рашид Ахмед в минувшую субботу заявил, что пакистанские талибы приобретают оружие НАТО в Афганистане. По его словам, вооруженные боевики проникают в Пакистан с территории Афганистана, атакуют, к примеру, провинцию Белуджистан, и возвращаются обратно.Представитель афганских талибов Билал Карими опроверг эту информацию. Однако нет ничего удивительного в теневом обороте огромного арсенала, брошенного американцами при бегстве из Афганистана в августе 2021 года. Оружейный "экспорт" в сочетании с распространением терроризма угрожает всем сопредельным странам. Растет количество "спящих ячеек" различных экстремистских группировок в Центральной Азии.Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид отметил: "Некоторые СМИ цитируют слова российских официальных лиц о том, что в беспорядках в Казахстане участвовали выходцы из Афганистана. Мы категорически опровергаем это утверждение". И добавил, что талибы "никому не позволят использовать территорию Афганистана в ущерб какой-либо другой стране".Однако не российские официальные лица, а президент РК Касым-Жомарт Токаев совершенно определенно и официально заявил, что хорошо организованный акт агрессии против Казахстана развивался с участием иностранных боевиков, включая афганских. С целью формирования зоны контролируемого хаоса. Разумеется, подобные сценарии возможны и в Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане.Советник по национальной безопасности Пакистана Моид Юсуф в конце января признался, что к приходу талибов к власти в соседней стране Исламабад настроен "не совсем оптимистично". А ведь как хорошо все начиналось в 1994-м – на территории Пакистана. Сегодня "ученики" вышли из-под опеки "учителей", создают проблемы Исламабаду, и не контролируют деятельность конкурирующих террористических группировок в Афганистане.Кстати, по итогам завершившегося на днях расследования Пентагона, в августе 2021 года возле Кабульского аэропорта 13 американских военнослужащих и 170 афганцев убил (пластиковой взрывчаткой НАТО с металлическими шариками) всего один террорист-смертник ИГ* – зловещая эффективность. И мало кто помнит, что именно талибы в 2005 году начали использовать в Афганистане террористов- смертников (стремление стать шахидом чуждо афганской культуре). Что можно этому противопоставить?Рост сопротивленияСовет Безопасности ООН отмечает, что талибы не борются с терроризмом в Афганистане. Напротив, иностранные боевики "пользуются там большей свободой, чем когда-либо в новейшей истории". После освобождения заключенных из тюрем ряды транснациональной группировки "Исламское государство"* выросли с 2200 до 4000 человек. Сотни боевиков "Аль-Каиды"* присутствуют в афганских провинциях Газни, Гильменд, Кандагар, Нимроз, Пактика, Забуль. Посольства стран Центральной Азии в Афганистане обеспокоены беспрепятственным посещением Кабула лидерами упомянутых террористических организаций.Социально-экономическую ситуацию в Афганистане можно без преувеличения назвать гуманитарной катастрофой. Большая часть населения страны не принимает идеологию и политику талибов. Военнослужащие бывшей правительственной армии и полицейские подвергаются репрессиям, роль женщин в обществе талибы свели до уровня бесправных домашних животных.В Мазари-Шарифе похищены и убиты молодые женщины, которые организовывали местные акции протеста против талибов. Издание Sky News опубликовало фото из тюрьмы талибов в Герате, подтверждающее заключение 12-летних детей – якобы за кражу велосипеда, но без суда и следствия. Все это вызывает протесты и вооруженное сопротивление народа, которые будут неизбежно расти.Талибы проявляют чрезмерную жестокость, совершенно не учитывают древних религиозных, культурных и национальных традиций 40-миллионного населения Афганистана, и не могут отказаться от крайнего исламизма и национализма. При том что пуштунов в стране – 13 млн (30% населения), а таджиков, хазарейцев и узбеков значительно больше – всего около 17 млн человек.Социально-экономических условий для гражданской войны в стране объективно больше, чем для мира и развития экономики. Новый фронт сопротивления талибам сформирован в начале февраля, и назван "Афганским фронтом свободы".В провинции Панджшер продолжает вести перманентные бои с талибами "старый" Фронт народного сопротивления Афганистана (ФНСА) под руководством Ахмада Масуда. В ближайшие месяцы ФНСА готовится ударить по формированиям радикалов практически на всей территории страны.Система приоритетовВместо эффективной гуманитарной помощи населению, спасения голодающих афганских детей, страны Запада (которые 20 лет бомбили Афганистан) организовали сегодня вывоз спецрейсом из Кабула в Ванкувер около 300 собак и кошек, в спешке брошенных натовской коалицией в августе 2021 года (не всем афганским коллаборационистам так повезло). США не намерены возвращать 7 млрд долларов валютных резервов Афганистана, такова система приоритетов.Внешние попытки сделать из талибов нечто менее радикальное – малоэффективны, поскольку идеология почти марксистская: "Учение всесильно, потому что оно верно", а сомневающимся грозит летальный исход. Тесно связанная с "Аль-Каидой"* сеть Хаккани" становится прочнее. Вместе с тем радикальный пример победы "учеников" угрожает региону Центральной Азии безграничным распространением мракобесия и терроризма – под маской революционных преобразований. Международные проекты добычи в Афганистане полезных ископаемых, строительства трансафганской железной дороги (с участием российских и узбекских специалистов) традиционно упираются в проблему безопасности. Афганистан остается для региона бомбой с часовым механизмом.За первые полгода власть талибов не признала ни одна страна. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров со индийскими коллегами заявил, что Москва и Нью-Дели считают признание талибов преждевременным. Принципиальные требования мирового сообщества к афганским властям – инклюзивное правительство, соблюдение прав граждан (мужчин и женщин), борьба с терроризмом и наркотрафиком. Напомню, от афганского героина в СНГ ежегодно погибают около 20 тысяч человек.Оперативная обстановка в Афганистане и угрозы странам Центральной Азии заставляют ОДКБ действовать с упреждением, укреплять боевое взаимодействие, обмениваться разведданными, чаще проводить совместные маневры войск вблизи афганской границы. Особое внимание – таджикскому участку. Организация активизирует военное сотрудничество с внеблоковым Узбекистаном.Россия, как основной гарант региональной безопасности, планомерно наращивает боевой потенциал своих военных баз в Таджикистане и Кыргызстане. Январские события в Казахстане показали готовность ОДКБ оперативно и эффективно бороться с гибридными и террористическими угрозами.* – запрещенная в РФ террористическая группировка.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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колумнистика, афганистан, оружие, нато, дестабилизация