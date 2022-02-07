https://ru.sputnik.md/20220207/peskov-rasskazal-budet-li-vladimir-putin-uchastvovat-v-myunkhenskoy-konferentsii-48659577.html

Песков рассказал, будет ли Владимир Путин участвовать в Мюнхенской конференции

Песков рассказал, будет ли Владимир Путин участвовать в Мюнхенской конференции

Пресс-секретарь российского президента также расказал, чего можно ожидать от встречи Владмира Путина и Эммануэля Макрона.

2022-02-07T14:20+0200

2022-02-07T14:20+0200

2022-02-07T14:20+0200

россия

в мире

дмитрий песков

владимир путин

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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Участия в Мюнхенской конференции по безопасности у президента России Владимира Путина в планах нет, ни в каких форматах, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Он также отрицательно ответил на уточняющий вопрос прессы, не будет ли глава государства участвовать в том числе в онлайн-формате.Конференция пройдет 18-20 февраля. Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил надежду, что президент России все же примет в ней участие в режиме онлайн. Дмитрий Песков также коснулся предстоящей встречи в Москве президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. По словам пресс-секретаря российского лидера, в ходе диалога основными будут темы напряженности в Европе из-за ситуации вокруг Украины и гарантии безопасности.Он напомнил, что контактам лидеров двух стран предшествовали несколько телефонных разговоров двух президентов. "Поэтому мы ожидаем весьма субстантивного и продолжительного, объемного по времени и по контенту обсуждения", - добавил он.Каких-то решительных переломов после одной встречи президентов России и Франции в Кремле не ожидают, добавил Дмитрий Песков."Эммануэль Макрон возглавляет страну, которая председательствует в Евросоюзе. Это очень важно. Но, конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то решительных переломов в ходе одной встречи. Но мы знаем, и сам Макрон говорил Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе. И он едет поделиться этими идеями с Путиным", - сказал Песков.Что касается гарантий безопасности, то нового по этой теме пока нет, Запад предпочитает не упоминать ее, но экзальтированно обсуждает "нападение" РФ на Украину, отметил пресс-секретарь президента РФ."Наверное, можно сказать в первую очередь, что за последние дни не было ничего нового в плане темы гарантии безопасности для России. Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники, и они предпочитают вместо этой темы весьма и весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего "нападения" Российской Федерации на Украину", - сказал он."Здесь тоже, наверное, вряд ли можно говорить о каком-то затишье, мы слышим, как сыпятся ежедневно заявления на этот счет из США, из европейских столиц. Поэтому пока весьма и весьма напряженная атмосфера сохраняется", - добавил он.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ru.sputnik.md/20220207/opravdayutsya-li-moskovskie-nadezhdy-makrona-48654524.html

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в мире, дмитрий песков, владимир путин