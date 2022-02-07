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Мэр Кишинева опроверг сообщения полиции об обысках в столичной больнице
Мэр Кишинева опроверг сообщения полиции об обысках в столичной больнице
Последние данные про обыски в больницах могут оказаться неверными.
2022-02-07T12:10+0200
2022-02-07T12:44+0200
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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан опроверг информацию полиции и прокуратуры об обысках в столичной больнице Святой Троицы. Ранее Генинспекторат полиции распространил информацию, что якобы 19 сотрудников медучреждения выдали более 100 фальшивых сертификатов COVID-19 и заработали на этом более 600 тысяч леев. Чебан призвал СМИ не тиражировать дезинформацию от властей, "которые дают указания, какие новости писать". Также примар Кишинева призвал расследовать дела прозрачно. "При том, что эта власть является некомпетентной, безответственной, так она еще и лживая", - заключил Чебан. Как ранее сообщили в правоохранительных органах, в связи с расследованием нелегальной схемы по выдаче фальшивых сертификатов COVID-19 сотрудники прокуратуры провели обыски в офисе вице-директора больницы и у двух медсестер. В пресс-релизе полиции также рассказали, что сотрудники медучреждения уничтожали неиспользованные вакцины, чем причинили материальный ущерб государству и подорвали миссию Минздрава по иммунизации населения. Позднее в полиции опубликовали новый пресс-релиз, где указали название другого учреждения. Так, речь идет про поликлинику сектора Рышкановка.
https://ru.sputnik.md/20220204/poddelnye-sertifikaty-covid-19-obyski-tsentre-zdorovya-stavchenakh-48592668.html
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в молдове, молдова, кишинев, больница святой троицы, обыски

Мэр Кишинева опроверг сообщения полиции об обысках в столичной больнице

12:10 07.02.2022 (обновлено: 12:44 07.02.2022)
© Photo : Miroslav RotariSpital
Spital - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2022
© Photo : Miroslav Rotari
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Юлия Липовая
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Последние данные об обысках в больницах могут оказаться неверными.
КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан опроверг информацию полиции и прокуратуры об обысках в столичной больнице Святой Троицы.
Ранее Генинспекторат полиции распространил информацию, что якобы 19 сотрудников медучреждения выдали более 100 фальшивых сертификатов COVID-19 и заработали на этом более 600 тысяч леев.

"В больнице Святой Троицы нет сейчас обысков и даже не было их. Все вице-директора на работе. И вообще эта больница не имеет тех компетенций, чтобы сделать те вещи, о которых сообщили власти и аффилированная пресса", - заявил Чебан в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Чебан призвал СМИ не тиражировать дезинформацию от властей, "которые дают указания, какие новости писать".
Также примар Кишинева призвал расследовать дела прозрачно.
"При том, что эта власть является некомпетентной, безответственной, так она еще и лживая", - заключил Чебан.
Как ранее сообщили в правоохранительных органах, в связи с расследованием нелегальной схемы по выдаче фальшивых сертификатов COVID-19 сотрудники прокуратуры провели обыски в офисе вице-директора больницы и у двух медсестер.
В пресс-релизе полиции также рассказали, что сотрудники медучреждения уничтожали неиспользованные вакцины, чем причинили материальный ущерб государству и подорвали миссию Минздрава по иммунизации населения.
Позднее в полиции опубликовали новый пресс-релиз, где указали название другого учреждения. Так, речь идет про поликлинику сектора Рышкановка.
Green Pass - Sputnik Молдова, 1920, 04.02.2022
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