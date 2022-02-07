https://ru.sputnik.md/20220207/poddelnye-sertifikaty-covid-19-bolee-sotni-vydali-bolnitse-kishinev-48658645.html

Мэр Кишинева опроверг сообщения полиции об обысках в столичной больнице

Мэр Кишинева опроверг сообщения полиции об обысках в столичной больнице

Последние данные про обыски в больницах могут оказаться неверными.

2022-02-07T12:10+0200

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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан опроверг информацию полиции и прокуратуры об обысках в столичной больнице Святой Троицы. Ранее Генинспекторат полиции распространил информацию, что якобы 19 сотрудников медучреждения выдали более 100 фальшивых сертификатов COVID-19 и заработали на этом более 600 тысяч леев. Чебан призвал СМИ не тиражировать дезинформацию от властей, "которые дают указания, какие новости писать". Также примар Кишинева призвал расследовать дела прозрачно. "При том, что эта власть является некомпетентной, безответственной, так она еще и лживая", - заключил Чебан. Как ранее сообщили в правоохранительных органах, в связи с расследованием нелегальной схемы по выдаче фальшивых сертификатов COVID-19 сотрудники прокуратуры провели обыски в офисе вице-директора больницы и у двух медсестер. В пресс-релизе полиции также рассказали, что сотрудники медучреждения уничтожали неиспользованные вакцины, чем причинили материальный ущерб государству и подорвали миссию Минздрава по иммунизации населения. Позднее в полиции опубликовали новый пресс-релиз, где указали название другого учреждения. Так, речь идет про поликлинику сектора Рышкановка.

https://ru.sputnik.md/20220204/poddelnye-sertifikaty-covid-19-obyski-tsentre-zdorovya-stavchenakh-48592668.html

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