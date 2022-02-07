https://ru.sputnik.md/20220207/poputki-transportniki-bastuyut-neudobstva-48670818.html

Люди ловят попутки, пока транспортники бастуют и обещают населению "неудобства"

Люди ловят попутки, пока транспортники бастуют и обещают населению "неудобства"

С началом рабочей недели в Молдове стало трудно добраться из одного населенного пункта в другой.

2022-02-07T16:26+0200

2022-02-07T16:26+0200

2022-02-07T16:36+0200

видео

в молдове

забастовка

перевозчики

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В понедельник, 7 февраля, молдавские автоперевозчики начали трехдневную забастовку, спровоцировав в некоторых районах республики чувствительный транспортный коллапс."Сегодня мы начали нашу протестную акцию, которая продлится 7-9 февраля. В Молдове остановлено около 90% автомобильных пассажирских маршрутов. Главная причина – не утверждение министерством новых тарифов на перевозки. В то время как в стране все дорожает, власть нашла отрасль, которую можно гнобить", - заявил в интервью Sputnik Молдова глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Олег Алекса.Уже в понедельник утром простые пассажиры столкнулись с трудностями фактически на всей территории республики.Так, например, в Страшенах жители города, которые трудятся в столице, смогли добраться до места работы только на попутках.Для того, чтобы вовремя оказаться на работе, многие страшенцы вынуждены были вставать в пять утра."Хотя бы предупредили заранее простой народ, что транспорта не будет. Иду на работу и не знаю, что предпринять - ловить попутку, искать такси?" - говорит жительница Страшен Дарья.Сложности были и у тех, кто приезжает в Страшены на работу из близлежащих населенных пунктов."Что было делать? Стояли на трассе и голосовали, вот добрый человек подвез. Как буду возвращается вечером домой – пока не знаю", - утверждает Мария из Каприян.Между тем глава APOTA откровенно предупреждает:"В ближайшие два дня неудобства у населения будут, и значительные. Очень жаль, но других мер у нас уже не осталось".

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2022

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, забастовка, перевозчики, видео