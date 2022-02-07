https://ru.sputnik.md/20220207/prognoz-pogody-48646667.html

Самый точный прогноз погоды: первое затяжное потепление

Самый точный прогноз погоды: первое затяжное потепление

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2022-02-07T07:00+0200

2022-02-07T07:00+0200

2022-02-07T07:00+0200

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, днем к вечеру местами слабые осадки, преимущественно в виде дождя.Ветер южный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 7 февраля: днем – от +6 до +8 , ночью – от –1 до +1.В последующие дни также ожидается теплая погода: восьмого февраля воздух прогреется до +9 градусов и до +10 – девятого февраля. На следующий день, 10 февраля, ожидается +11. А уже 11 февраля будет +12. Осадков не прогнозируют.Праздники и народные приметыПравославная церковь 7 февраля отмечает память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.В старину этот день называли "Григорьев день", "Григорий-весноуказатель", "Григорий", "Григорий Богослов".Считалось, что в этот день можно определить, какой будет погода на оставшуюся зиму. Наши предки верили, что какова погода до обеда – такой и будет зима до следующего Рождества, а какова погода после обеда – такой погода будет во второй половине зимы. Если в этот день выпадал снег, то считалось, что осень будет затяжной и ненастной. Если на Григория пели синицы, то это предвещало морозы в ближайшие недели.В этот день полагалось делать добрые дела и вспоминать о добрых делах других. Однако рассказывать о собственных хороших поступках и тем более хвастаться ими было не принято, поскольку Господь и так все видит.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогноз погоды, народные приметы