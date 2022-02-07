https://ru.sputnik.md/20220207/protest-perevozchikov-ministerstvo-utverzhdaet-chto-vse-poryadke-48676759.html

Протест перевозчиков: министерство утверждает, что все в порядке

Протест перевозчиков: министерство утверждает, что все в порядке

В министерстве не считают проблемой объявленный ранее протест перевозчиков

2022-02-07T18:31+0200

2022-02-07T18:31+0200

2022-02-07T18:31+0200

общество

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молдова

протест

перевозчики

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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. В Министерстве инфраструктуры и регионального развития прокомментировали протест перевозчиков, который ранее объявила Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA). В своем комментарии в ведомстве сослались на данные Национального агентства автотранспорта (ANTA), которое сообщило, что на официальные маршруты не вышло лишь небольшое количество транспортников. По данным министерства, переговоры по приказу об установлении тарифов на выполнение автомобильных перевозок завершены. Новая дискуссия с транспортниками состоится в четверг, 10 февраля. Молдавские перевозчики объявили, что не будут выходить на работу с 7 по 9 февраля. Такое решение было принято в знак протеста против бездействия министерства, которое не повышает тарифы на проезд, чтобы оказать поддержку транспортникам, работающим в убыток в условиях повышения цен на топливо и другие продукты.Ранее сообщалось, что с раннего утра понедельника простые пассажиры столкнулись с трудностями фактически на всей территории республики. Трудности испытывали граждане в Каприянах и Страшенах. Кроме того, сложности были и в Гагаузии. По словам директора автостанции Комрат Владимира Чебана, междугородное сообщение в Гагаузии оказалось практически прерванным. Этим утром было сорвано 95% рейсов, выполнены лишь несколько междугородних маршрутов – "Чадыр-Лунга - Тирасполь", "Бессарабка - Кагул" и "Тирасполь – Копчак".В Приднестровье сильнее всего волна протестов коснулась междугороднего расписания в Дубоссарах – там из 22 рейсов не выехали 17. Были зафиксированы отмены в Бендерах, Тирасполе и Каменке.

https://ru.sputnik.md/20220207/poputki-transportniki-bastuyut-neudobstva-48670818.html

https://ru.sputnik.md/20220204/assotsiatsiya-patronatov-transportatorul-podderzhit-protest-perevozchikov-48581388.html

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в молдове, молдова, протест, перевозчики