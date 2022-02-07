https://ru.sputnik.md/20220207/rossia-odobren-issledovaniya-kovivak-dety-48676618.html

В России одобрены клинические исследования "КовиВака" с участием детей

В России одобрены клинические исследования "КовиВака" с участием детей

Проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 "КовиВак" с участием детей одобрено в России

2022-02-07T18:03+0200

2022-02-07T18:03+0200

2022-02-07T18:04+0200

коронавирус

вакцина

россия

исследования

дети

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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 "КовиВак" с участием детей одобрено в России, передает РИА Новости.Минздрав России разрешил, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.В исследовании примут участие 1050 добровольцев. Завершить исследование планируется в декабре 2022 года, отмечается в реестре.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.В 2021 году также были зарегистрированы отечественные вакцины "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н" и первая российская вакцина для подростков "Гам-Ковид-Вак М".

https://ru.sputnik.md/20220207/zaschita-pfizer-dety-ot-2-do-4-let-menee-60-48669278.html

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вакцина, россия, исследования, дети