https://ru.sputnik.md/20220207/rossia-odobren-issledovaniya-kovivak-dety-48676618.html
В России одобрены клинические исследования "КовиВака" с участием детей
В России одобрены клинические исследования "КовиВака" с участием детей
Проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 "КовиВак" с участием детей одобрено в России
2022-02-07T18:03+0200
2022-02-07T18:03+0200
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коронавирус
вакцина
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дети
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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 "КовиВак" с участием детей одобрено в России, передает РИА Новости.Минздрав России разрешил, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.В исследовании примут участие 1050 добровольцев. Завершить исследование планируется в декабре 2022 года, отмечается в реестре.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.В 2021 году также были зарегистрированы отечественные вакцины "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н" и первая российская вакцина для подростков "Гам-Ковид-Вак М".
https://ru.sputnik.md/20220207/zaschita-pfizer-dety-ot-2-do-4-let-menee-60-48669278.html
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вакцина, россия, исследования, дети
В России одобрены клинические исследования "КовиВака" с участием детей
18:03 07.02.2022 (обновлено: 18:04 07.02.2022) Подписаться на
Финал исследований намечен на декабрь 2022 года.
КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik.
Проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 "КовиВак" с участием детей одобрено в России, передает РИА Новости
.
Минздрав России разрешил, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.
"Оценка переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "КовиВак" с участием детей", - говорится в документе.
В исследовании примут участие 1050 добровольцев. Завершить исследование планируется в декабре 2022 года, отмечается в реестре.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
В 2021 году также были зарегистрированы отечественные вакцины "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н" и первая российская вакцина для подростков "Гам-Ковид-Вак М".