https://ru.sputnik.md/20220207/sandu-zayavila-sblizhenii-moldova-romania-48661918.html

Санду заявила о сближении Молдовы и Румынии

Санду заявила о сближении Молдовы и Румынии

Майя Санду выложила в социальных сетях большое видеообращение по случаю совместного заседания двух правительств.

2022-02-07T13:23+0200

2022-02-07T13:23+0200

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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Президент Майя Санду прокомментировала предстоящее совместное заседание кабминов Молдовы и Румынии, которое состоится в пятницу, 11 февраля.Санду считает, что "встреча двух правительств - следующий шаг после подписания дорожного листа во время моего визита в Бухарест в ноябре прошлого года". "Это результат наших усилий за прошлый год по консолидации партнерских отношений с Румынией во благо наших граждан. Эффекты этого мы увидим в новых рабочих местах и возможностях для бизнеса", - добавила Санду. По словам Санду, в этой связи будет подписана серия важных соглашений и протоколов о сотрудничестве в нескольких областях. Как уточнила президент, часть этих денег будет направлена на развитие сел и городов в Молдове. В то же время эта помощь пойдет и на поддержку образовательных и культурных учреждений, а также канализационной системы. "Мы благодарим Румынию, которая в очередной раз проявляет солидарность и щедрость по отношению к гражданам Молдовы", - сказала Санду.Глава государства добавила, что необходимо "максимально использовать окно возможностей, которое в настоящее время существует на всех уровнях между Молдовой и Румынией". "У нас есть уникальная возможность быстро ускорить реализацию важных для страны проектов, что еще больше приблизит нас к Румынии", - заключила Санду. В то же время она подчеркнула, что обе стороны открыты и выражают беспрецедентное доверие.Такие совместные заседания правительств двух стран уже проходили в 2012, 2015 и 2017 годах. Очередное совместное заседание правительств Молдовы и Румынии состоится 11 февраля.Президента Молдовы Майю Санду оппозиция неоднократно обвиняла в наличии у нее румынского гражданства. Подданными Бухареста, по некоторым данным, являются глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица, члены молдавского Конституционного суда и руководители парламента РМ.

https://ru.sputnik.md/20220204/posol-romanii-moldove-otozvan-chem-prichina-48596918.html

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