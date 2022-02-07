https://ru.sputnik.md/20220207/shkolniki-moldova-vernulis-uchebe-fizicheskim-prisutstviem-48651579.html
Школьники в Молдове вернулись за парты
Школьники в Молдове вернулись за парты
После двух недель обучения на "удаленке" детям разрешили вернуться в классы.
2022-02-07T09:42+0200
2022-02-07T09:42+0200
2022-02-07T10:16+0200
общество
в молдове
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школы
ученики
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обучение
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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Начиная с понедельника, 7 февраля, школьники Молдовы снова учатся с физическим присутствием в классе. Ранее соответствующий указ был подписан в Министерстве образования и исследований. Учеба будет проходить в школах, но при строгом соблюдении мер эпидзащиты.О возвращении учеников в школы столицы первым сообщил мэр Кишинева Ион Чебан. "Наблюдается ежедневное снижение числа новых случаев COVID-19, в том числе среди детей. Ситуация стабилизируется, тяжелых и особо тяжелых случаев в городских больницах нет", – сообщил Чебан.Напомним, школьники ушли на дистанционное обучение 24 января в связи с плохой эпидемиологической ситуацией, связанной с быстрым распространением коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20220205/pochemu-shkoly-otkryvayutsya-khotya-v-moldove-pik-zabolevaemosti-covid-19-48618817.html
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в молдове, молдова, школы, ученики, дети, обучение
Школьники в Молдове вернулись за парты
09:42 07.02.2022 (обновлено: 10:16 07.02.2022) Подписаться на
После двух недель обучения на удаленке детям разрешили вернуться в классы.
КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Начиная с понедельника, 7 февраля, школьники Молдовы снова учатся с физическим присутствием в классе. Ранее соответствующий указ был подписан в Министерстве образования и исследований.
Учеба будет проходить в школах, но при строгом соблюдении мер эпидзащиты.
"Предупреждаем о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер по противодействию распространения COVID-19 и контролю за инфекцией, действующих в период чрезвычайного положения в области здравоохранения", – говорится в сообщении министерства.
О возвращении учеников в школы столицы первым сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.
"Наблюдается ежедневное снижение числа новых случаев COVID-19, в том числе среди детей. Ситуация стабилизируется, тяжелых и особо тяжелых случаев в городских больницах нет", – сообщил Чебан.
Напомним, школьники ушли на дистанционное обучение 24 января в связи с плохой эпидемиологической ситуацией, связанной с быстрым распространением коронавируса.