https://ru.sputnik.md/20220207/shkolniki-moldova-vernulis-uchebe-fizicheskim-prisutstviem-48651579.html

Школьники в Молдове вернулись за парты

Школьники в Молдове вернулись за парты

После двух недель обучения на "удаленке" детям разрешили вернуться в классы.

2022-02-07T09:42+0200

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2022-02-07T10:16+0200

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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Начиная с понедельника, 7 февраля, школьники Молдовы снова учатся с физическим присутствием в классе. Ранее соответствующий указ был подписан в Министерстве образования и исследований. Учеба будет проходить в школах, но при строгом соблюдении мер эпидзащиты.О возвращении учеников в школы столицы первым сообщил мэр Кишинева Ион Чебан. "Наблюдается ежедневное снижение числа новых случаев COVID-19, в том числе среди детей. Ситуация стабилизируется, тяжелых и особо тяжелых случаев в городских больницах нет", – сообщил Чебан.Напомним, школьники ушли на дистанционное обучение 24 января в связи с плохой эпидемиологической ситуацией, связанной с быстрым распространением коронавируса.

https://ru.sputnik.md/20220205/pochemu-shkoly-otkryvayutsya-khotya-v-moldove-pik-zabolevaemosti-covid-19-48618817.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, школы, ученики, дети, обучение