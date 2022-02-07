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Штормовое предупреждение: Молдову накроет ураганный ветер
Штормовое предупреждение: Молдову накроет ураганный ветер
На протяжении одного дня в республике будет сильный ветер.
2022-02-07T14:44+0200
2022-02-07T14:44+0200
2022-02-07T14:44+0200
общество
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молдова
желтый код
штормовое предупреждение
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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Государственная гидрометеослужба Молдовы объявила "желтый код" погодной опасности в связи с усилением ветра. Предупреждение будет действовать весь день во вторник, 8 февраля. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье в Молдове средняя температура в дневные часы составит от +2 до +7 градусов по Цельсию.
https://ru.sputnik.md/20220207/prognoz-pogody-48646667.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, желтый код, штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение: Молдову накроет ураганный ветер
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Синоптики прогнозируют в Молдове резкое усиление ветра, объявлено штормовое предупреждение.
КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Государственная гидрометеослужба Молдовы объявила "желтый код" погодной опасности в связи с усилением ветра.
Предупреждение будет действовать весь день во вторник, 8 февраля.
"Ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", - пояснили в метеослужбе.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье в Молдове средняя температура в дневные часы составит от +2 до +7 градусов по Цельсию.