https://ru.sputnik.md/20220207/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-48667854.html

Штормовое предупреждение: Молдову накроет ураганный ветер

Штормовое предупреждение: Молдову накроет ураганный ветер

На протяжении одного дня в республике будет сильный ветер.

2022-02-07T14:44+0200

2022-02-07T14:44+0200

2022-02-07T14:44+0200

общество

в молдове

молдова

желтый код

штормовое предупреждение

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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Государственная гидрометеослужба Молдовы объявила "желтый код" погодной опасности в связи с усилением ветра. Предупреждение будет действовать весь день во вторник, 8 февраля. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье в Молдове средняя температура в дневные часы составит от +2 до +7 градусов по Цельсию.

https://ru.sputnik.md/20220207/prognoz-pogody-48646667.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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