https://ru.sputnik.md/20220207/sputnik-layt-odobrili-india-48672507.html

"Спутник Лайт" одобрили в Индии

"Спутник Лайт" одобрили в Индии

Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" получила одобрение на экстренное использование в Индии

2022-02-07T16:05+0200

2022-02-07T16:05+0200

2022-02-07T16:18+0200

коронавирус

спутник

индия

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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" получила одобрение на экстренное использование в Индии, передает РИА Новости. Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия сообщил, что "Спутник Лайт" стала девятой вакциной, получившей такое разрешение в стране.Накануне о регистрации этой вакцины в Индии объявил Российский фонд прямых инвестиций."Генеральный контролер лекарственных средств Индии предоставил разрешение на экстренное использование однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против COVID-19 в Индии. Это 9-я вакцина от COVID-19 в стране. Это еще больше укрепит коллективную борьбу нации с пандемией", - написал министр в Twitter.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным Минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 42,2 миллиона, выздоровели более 40 миллионов, умерли более 502 тысяч.Ранее в Индии было одобрено применение отечественных вакцин Corbevax, Covaxin и ZyCoV-D, вакцины компании AstraZeneca под названием Covishield, российской вакцины "Спутник V", американской вакцины от компании Moderna и однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson'‎s.Как отметил РФПИ, "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины "Спутник V". Однокомпонентная схема применения "Спутника Лайт" имеет ряд ключевых преимуществ, включая простой процесс вакцинации, а также возможность повышения эффективности и продолжительности действия других вакцин при применении как бустирующей инъекции.Клинические исследования и данные о вакцинации населения во многих странах продемонстрировали высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" при применении как в качестве самостоятельной вакцины, так и универсального бустера. Одобрение "Спутника Лайт" позволит расширить национальный портфель вакцин Индии, в состав которого в апреле 2021 года был включен "Спутник V", добавили в РФПИ.

https://ru.sputnik.md/20220204/sputnik-v-techenie-onkologia-48585335.html

https://ru.sputnik.md/20220129/omikron-tochka-pandemiya-koronavirus-48416786.html

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