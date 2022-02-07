https://ru.sputnik.md/20220207/sputnik-layt-odobrili-india-48672507.html
"Спутник Лайт" одобрили в Индии
"Спутник Лайт" одобрили в Индии
Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" получила одобрение на экстренное использование в Индии
2022-02-07T16:05+0200
2022-02-07T16:05+0200
2022-02-07T16:18+0200
коронавирус
спутник
индия
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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" получила одобрение на экстренное использование в Индии, передает РИА Новости. Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия сообщил, что "Спутник Лайт" стала девятой вакциной, получившей такое разрешение в стране.Накануне о регистрации этой вакцины в Индии объявил Российский фонд прямых инвестиций."Генеральный контролер лекарственных средств Индии предоставил разрешение на экстренное использование однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против COVID-19 в Индии. Это 9-я вакцина от COVID-19 в стране. Это еще больше укрепит коллективную борьбу нации с пандемией", - написал министр в Twitter.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным Минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 42,2 миллиона, выздоровели более 40 миллионов, умерли более 502 тысяч.Ранее в Индии было одобрено применение отечественных вакцин Corbevax, Covaxin и ZyCoV-D, вакцины компании AstraZeneca под названием Covishield, российской вакцины "Спутник V", американской вакцины от компании Moderna и однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson's.Как отметил РФПИ, "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины "Спутник V". Однокомпонентная схема применения "Спутника Лайт" имеет ряд ключевых преимуществ, включая простой процесс вакцинации, а также возможность повышения эффективности и продолжительности действия других вакцин при применении как бустирующей инъекции.Клинические исследования и данные о вакцинации населения во многих странах продемонстрировали высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" при применении как в качестве самостоятельной вакцины, так и универсального бустера. Одобрение "Спутника Лайт" позволит расширить национальный портфель вакцин Индии, в состав которого в апреле 2021 года был включен "Спутник V", добавили в РФПИ.
https://ru.sputnik.md/20220204/sputnik-v-techenie-onkologia-48585335.html
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спутник, индия
"Спутник Лайт" одобрили в Индии
16:05 07.02.2022 (обновлено: 16:18 07.02.2022) Подписаться на
Вакцина получила разрешение на экстренное использование.
КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik.
Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" получила одобрение на экстренное использование в Индии, передает РИА Новости
. Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия сообщил, что "Спутник Лайт" стала девятой вакциной, получившей такое разрешение в стране.
Накануне о регистрации этой вакцины в Индии объявил Российский фонд прямых инвестиций.
"Генеральный контролер лекарственных средств Индии предоставил разрешение на экстренное использование однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против COVID-19 в Индии. Это 9-я вакцина от COVID-19 в стране. Это еще больше укрепит коллективную борьбу нации с пандемией", - написал министр в Twitter.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным Минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 42,2 миллиона, выздоровели более 40 миллионов, умерли более 502 тысяч.
Ранее в Индии было одобрено применение отечественных вакцин Corbevax, Covaxin и ZyCoV-D, вакцины компании AstraZeneca под названием Covishield, российской вакцины "Спутник V", американской вакцины от компании Moderna и однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson's.
Как отметил РФПИ, "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины "Спутник V". Однокомпонентная схема применения "Спутника Лайт" имеет ряд ключевых преимуществ, включая простой процесс вакцинации, а также возможность повышения эффективности и продолжительности действия других вакцин при применении как бустирующей инъекции.
Клинические исследования и данные о вакцинации населения во многих странах продемонстрировали высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" при применении как в качестве самостоятельной вакцины, так и универсального бустера. Одобрение "Спутника Лайт" позволит расширить национальный портфель вакцин Индии, в состав которого в апреле 2021 года был включен "Спутник V", добавили в РФПИ.