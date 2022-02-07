https://ru.sputnik.md/20220207/srednyaya-zabolevaemost-covid-19-moldova-snizilas-48672774.html

Средняя заболеваемость COVID-19 в Молдове снизилась

Средняя заболеваемость COVID-19 в Молдове снизилась

Национальное агентство общественного здоровья обновило цветовые коды эпидопасности по районам.

2022-02-07T16:41+0200

2022-02-07T16:41+0200

2022-02-07T16:41+0200

коронавирус

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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Почти все районы Молдовы входят в зону "красного кода" COVID-опасности. Исключение составляет Теленештский район, где установили "оранжевый код". В среднем по республике заболеваемость составляет 754 случая на 100 тысяч населения. На прошлой неделе этот показатель составлял 835 случаев. В Кишиневе зафиксировано более 11 тысяч заражений в неделю, или около полутора тысяч на 100 тысяч населения. В Бельцах – 869 случаев на 100 тысяч. В среднем по стране – 754 случая на 100 тысяч населения. Отметим, для объявления "красного кода" достаточно более 250 случаев на 100 тысяч жителей в неделю.Данные предоставило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), которое еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.Отметим, что 22 января вступили в силу новые ограничения, установленные Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью. Меры связаны с резким ростом числа заражений коронавирусом в Молдове и быстрым распространением штамма "омикрон".Национальная комиссия общественного здоровья предложила на месяц введение в Молдове мер, соответствующих "красному коду". Глава Минздрава Алла Немеренко объяснила: делается это из-за того, что существующая система учета заболеваемости, когда коды COVID-опасности обновляются раз в неделю, не успевает за стремительным ростом заболеваемости. Поэтому по всей Молдове в настоящее время применяются правила, соответствующие "красному коду" опасности.Так, было принято решение перевести с понедельника на удаленное обучение школьников, запретить вход в закрытые помещения без COVID-сертификата (за некоторым исключением), временно запретить проведение частных мероприятий.Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют с 22 сентября на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:Что предусматривает "красный код"Школьники продолжат учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переведут на удаленку.Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время будет запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых – с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20220207/kishinev-otkazyvaetsya-palatok-dlya-testirovaniya-covid-19-48656589.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, минздрав, статистика, заболеваемость