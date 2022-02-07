https://ru.sputnik.md/20220207/ssha-es-pomoch-moldova-reversivnye-postavki-gaz-48683383.html

США и ЕС обещают помочь Молдове реверсивными поставками газа

США и ЕС обещают помочь Молдове реверсивными поставками газа

США и Европейский союз заявили о поддержке энергетической безопасности Молдовы и Украины

2022-02-07T22:17+0200

2022-02-07T22:17+0200

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сша

европейский союз

украина

в молдове

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КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. США и Европейский союз заявили о поддержке энергетической безопасности Молдовы и Украины, передает РИА Новости. Возможно это станет за счет налаживания реверсивных поставок газа и их синхронизации с континентальной европейской электросетью. Трансатлантические союзники выступили с заявлением по итогам состоявшегося в понедельник в Вашингтоне заседания совместного совета по энергетике."Совет подтвердил недопустимость использования поставок энергоносителей в качестве оружия или рычага геополитического влияния. Это убеждение лежит в основе поддержки советом устойчивости и энергетической безопасности восточных партнеров, таких как Республика Молдова и Украина, в том числе за счет реверсивных потоков газа", - говорится в документе.В Кремле не раз заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.

https://ru.sputnik.md/20220207/vadim-cheban-gazprom-byl-vsegda-loyalen-k-moldove-48680784.html

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сша, европейский союз, украина, в молдове, газ