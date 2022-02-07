https://ru.sputnik.md/20220207/stoyanoglo-prodlili-srok-prebyvaniya-pod-sudebnym-kontrolem-48671050.html

Стояногло продлили срок пребывания под судебным контролем

Стояногло продлили срок пребывания под судебным контролем

Александр Стояногло останется под судебным контролем еще месяц.

2022-02-07T15:36+0200

2022-02-07T15:36+0200

2022-02-07T16:19+0200

в молдове

молдова

александр стояногло

общество

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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Отстраненному генеральному прокурору Александру Стояногло продлили срок пребывания под судебным контролем. Решение приняли в понедельник в суде сектора Чеканы. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек. Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева в течение трех дней.Ранее Стояногло обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой по поводу применения в отношении него процессуальных мер принуждения в виде домашнего ареста и судебного контроля. Информацию об этом Sputnik Молдова подтвердил один из адвокатов генпрокурора Василе Гафтон.Адвокаты Стояногло попросили ЕСПЧ рассмотреть жалобу в срочном порядке и констатировать незаконное применение в отношении генпрокурора ограничительных мер.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров (ВСП) назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20220113/stoyanoglo-espch-47999849.html

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