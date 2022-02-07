https://ru.sputnik.md/20220207/stoyanoglo-prodlili-srok-prebyvaniya-pod-sudebnym-kontrolem-48671050.html
Стояногло продлили срок пребывания под судебным контролем
Стояногло продлили срок пребывания под судебным контролем
Александр Стояногло останется под судебным контролем еще месяц.
2022-02-07T15:36+0200
2022-02-07T15:36+0200
2022-02-07T16:19+0200
в молдове
молдова
александр стояногло
общество
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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Отстраненному генеральному прокурору Александру Стояногло продлили срок пребывания под судебным контролем. Решение приняли в понедельник в суде сектора Чеканы. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек. Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева в течение трех дней.Ранее Стояногло обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой по поводу применения в отношении него процессуальных мер принуждения в виде домашнего ареста и судебного контроля. Информацию об этом Sputnik Молдова подтвердил один из адвокатов генпрокурора Василе Гафтон.Адвокаты Стояногло попросили ЕСПЧ рассмотреть жалобу в срочном порядке и констатировать незаконное применение в отношении генпрокурора ограничительных мер.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров (ВСП) назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20220113/stoyanoglo-espch-47999849.html
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в молдове, молдова, александр стояногло
Стояногло продлили срок пребывания под судебным контролем
15:36 07.02.2022 (обновлено: 16:19 07.02.2022) Подписаться на
Прокурор Виктор Фуртунэ запросил продление нахождения Стояногло под судебным контролем на 60 дней.
КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Отстраненному генеральному прокурору Александру Стояногло продлили срок пребывания под судебным контролем. Решение приняли в понедельник в суде сектора Чеканы.
Информацию корреспонденту Sputnik Молдова
подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек.
"В суде сектора Чеканы рассмотрели ходатайство прокурора Виктора Фуртунэ, назначенного Высшим советом прокуроров, который запросил продление нахождения Стояногло под судебным контролем еще на 60 дней. Запрос был принят частично, срок продлили на 30 дней", - отметила Керпек.
Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева в течение трех дней.
Ранее Стояногло обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой по поводу применения в отношении него процессуальных мер принуждения в виде домашнего ареста и судебного контроля. Информацию об этом Sputnik Молдова
подтвердил один из адвокатов генпрокурора Василе Гафтон.
Адвокаты Стояногло попросили ЕСПЧ рассмотреть жалобу в срочном порядке и констатировать незаконное применение в отношении генпрокурора ограничительных мер.
Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров (ВСП) назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу
исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.