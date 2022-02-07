https://ru.sputnik.md/20220207/stoyanoglo-snova-pod-sledstviem--teper-po-delu-turetskikh-uchiteley-48681685.html

Стояногло снова под следствием — теперь по делу "турецких учителей"

Стояногло снова под следствием — теперь по делу "турецких учителей"

Действия генпрокурора вновь расследует Антикоррупционная прокуратура.

2022-02-07T20:42+0200

2022-02-07T20:42+0200

2022-02-07T20:44+0200

общество

генпрокуратура молдовы

антикоррупционная прокуратура

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура отменила решение об отказе экс-депутату Инге Григориу, которая требовала возбудить уголовное дело против Стояногло. Депутат утверждала, что глава Генпрокуратуры действовал незаконно в деле о высылке из Молдовы турецких учителей.Ранее Антикоррупционная прокуратура решила не открывать уголовное дело против Александра Стояногло по жалобе парламентария. Прокурор Андрей Балан пояснил, что, проверив жалобу, собрал доказательства, которые подтверждают, что Стояногло не совершал преступлений, в которых его подозревала экс-депутат.После отмены отказа в возбуждении уголовного дела действия отстраненного от должности генерального прокурора вновь будет расследовать Антикоррупционная прокуратура.В понедельник, 7 февраля, в суде сектора Чеканы рассмотрели ходатайство прокурора Виктора Фуртунэ, назначенного Высшим советом прокуроров, который запросил продление нахождения Стояногло под судебным контролем еще на 60 дней. Запрос был принят частично, срок продлили на 30 дней.Ранее Стояногло обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой по поводу применения в отношении него процессуальных мер принуждения в виде домашнего ареста и судебного контроля. Информацию об этом Sputnik Молдова подтвердил один из адвокатов генпрокурора Василе Гафтон.Адвокаты Стояногло попросили ЕСПЧ рассмотреть жалобу в срочном порядке и констатировать незаконное применение в отношении генпрокурора ограничительных мер.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров (ВСП) назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20200205/eks-glava-sib-poydet-pod-sud-za-vysylku-turetskikh-uchiteley-29091206.html

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2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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генпрокуратура молдовы, антикоррупционная прокуратура, александр стояногло