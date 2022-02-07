Транспортная блокада: как забастовка автоперевозчиков парализовала Гагаузию
© Sputnik / Maxim TopalУ здания автостанции Комрата сегодня пусто
© Sputnik / Maxim Topal
Почти все междугородние рейсы на юге страны в понедельник были сорваны, забастовка поделила пассажиров на два лагеря.
КОМРАТ, 7 фев - Sputnik, Максим Топал. Транспортные компании, осуществляющие пассажирские перевозки на территории Гагаузии, массово отказались выходить на маршруты. Причиной тому стала общенациональная забастовка, в которой присоединились транспортники с юга страны.
© Sputnik / Maxim TopalПустая автостанция Комрата
Пустая автостанция Комрата
© Sputnik / Maxim Topal
По словам директора автостанции Комрат Владимира Чебана, междугородное сообщение в Гагаузии оказалось практически прерванным. Этим утром было сорвано 95% рейсов, выполнены лишь несколько междугородних маршрутов – "Чадыр-Лунга - Тирасполь", "Бессарабка - Кагул" и "Тирасполь – Копчак".
© Sputnik / Maxim TopalПассажиров сегодня немного
Пассажиров сегодня немного
© Sputnik / Maxim Topal
"Транспортные агенты заявили, что планируют устраивать забастовку, и мы видим на сегодня, что, действительно, автовокзал пустой. Нет пассажиров и нет автобусов. Почти все сегодня не выехали на работу. Во многих автобусах были расклеены объявления о планируемой забастовке, пассажиров об этом предупреждали и через СМИ. Многие водители говорят, что выступают против повышения цен на билеты и просят снижения стоимости топлива", - сказал Владимир Чебан.
© Sputnik / Maxim TopalВ зале ожидания никого нет
В зале ожидания никого нет
© Sputnik / Maxim Topal
Рейсы осуществляют лишь единичные перевозчики, и в ограниченном количестве. Большинство из них – пригородные.
© Sputnik / Maxim TopalПассажиры вынуждены добираться к месту назначения на попутках
Пассажиры вынуждены добираться к месту назначения на попутках
© Sputnik / Maxim Topal
Пассажиры разделились на два лагеря. Пока одни поддерживают перевозчиков, другие говорят, что простые люди не должны страдать от невыполнения властями требований водителей.
© Sputnik / Maxim TopalОдин из немногих автобусов, вышедших на линию
Один из немногих автобусов, вышедших на линию
© Sputnik / Maxim Topal
"О протесте я не знала. Мне нужно было добраться до Тирасполя, так как спешу на работу. Если для них нет заработка, то почему человек должен работать? Об этом государство должно беспокоиться. С другой стороны, люди должны ездить, без этого никак", - говорит местная жительница.
"Я приехала сюда из Кишинева на выходные. Для меня это шок, потому что мне нужно на работу и не знаю, как добраться", - отмечает другая женщина..
Ежедневно в муниципии Комрат осуществляется около 220 междугородних рейсов.
Как ранее объявили транспортники, забастовка продлится три дня – до 9 февраля.