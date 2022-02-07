https://ru.sputnik.md/20220207/v-chem-oshibsya-kabmin-gavrilitsy-v-gazovom-voprose-48593200.html

Дурлештяну: в чем ошибся кабмин Гаврилицы в газовом вопросе

Дурлештяну: в чем ошибся кабмин Гаврилицы в газовом вопросе

Экс-министр финансов объяснила, что можно было избежать процедуры предоплаты за газ при продлении газового контракта.

2022-02-07T09:00+0200

2022-02-07T09:00+0200

2022-02-07T09:00+0200

радио

газ

поставки

молдова

контракт

правительство

наталья гаврилица

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Дурлештяну: в чем ошибся кабмин Гаврилицы в газовом вопросе Дурлештяну: в чем ошибся кабмин Гаврилицы в газовом вопросе

Осенью минувшего года, после переговоров и продлении контракта на поставки газа с российским ОАО "Газпром", представители правительства во главе с Натальей Гаврилицей преподносили это событие как победу правящей партии и ее представителей во власти. Хотя немногим позже в среде экспертного сообщества все больше начали звучать мнения о том, что процедуры предоплаты за газ можно было избежать, а тариф тоже мог быть ниже существующего, если бы члены правительства более внимательно отнеслись к этому с политической точки зрения.Почему предоплаты за газ можно было избежать при продлении контракта? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала экс-министр финансов республики Марианна Дурлештяну, анализируя результаты переговоров, которые проводил вице-премьер Андрей Спыну."Во-первых, они не должны были одобрить авансовые платежи: они в таких сделках в принципе подразумевают скидку от установленной цены. А у нас получается наоборот – что мы платим в кредит", - сказала собеседница.По мнению Дурлештяну, учитывая низкую платежеспособность граждан Молдовы было понятно, что невозможно погашать аванс перед "Газпромом" вовремя. Экс-министр уверена, из-за бедности Молдовы как государства возможности вносить предоплату не только за газ, но и в принципе, нет и не будет в обозримом будущем. Дурлештяну подвергла критике и работу предприятия "Молдовагаз", заявив что оно является некредитоспособным, а главным риском для него изначально, вот уже не один год подряд была неплатежеспособность. "Молдовагаз" не имеет четкой стратегии действий, у них - хаотичный бизнес-план. Контракт был продлен на последней "стометровке", они не предусмотрели, как будут развиваться событий в условиях кризиса. Рынки сейчас - очень волатильные, мы видим, что котировки то падают, то поднимаются. В таких условиях ни один банк не возьмется кредитовать такое предприятие", - заключила Дурлештяну.По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит 563 доллара США за тысячу кубометров. Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года. С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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газ, поставки, молдова, контракт, правительство, наталья гаврилица, аудио