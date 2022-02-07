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Дурлештяну: в чем ошибся кабмин Гаврилицы в газовом вопросе
Дурлештяну: в чем ошибся кабмин Гаврилицы в газовом вопросе
Экс-министр финансов объяснила, что можно было избежать процедуры предоплаты за газ при продлении газового контракта.
2022-02-07T09:00+0200
2022-02-07T09:00+0200
2022-02-07T09:00+0200
радио
газ
поставки
молдова
контракт
правительство
наталья гаврилица
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Дурлештяну: в чем ошибся кабмин Гаврилицы в газовом вопросе
Дурлештяну: в чем ошибся кабмин Гаврилицы в газовом вопросе
Осенью минувшего года, после переговоров и продлении контракта на поставки газа с российским ОАО "Газпром", представители правительства во главе с Натальей Гаврилицей преподносили это событие как победу правящей партии и ее представителей во власти. Хотя немногим позже в среде экспертного сообщества все больше начали звучать мнения о том, что процедуры предоплаты за газ можно было избежать, а тариф тоже мог быть ниже существующего, если бы члены правительства более внимательно отнеслись к этому с политической точки зрения.Почему предоплаты за газ можно было избежать при продлении контракта? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала экс-министр финансов республики Марианна Дурлештяну, анализируя результаты переговоров, которые проводил вице-премьер Андрей Спыну."Во-первых, они не должны были одобрить авансовые платежи: они в таких сделках в принципе подразумевают скидку от установленной цены. А у нас получается наоборот – что мы платим в кредит", - сказала собеседница.По мнению Дурлештяну, учитывая низкую платежеспособность граждан Молдовы было понятно, что невозможно погашать аванс перед "Газпромом" вовремя. Экс-министр уверена, из-за бедности Молдовы как государства возможности вносить предоплату не только за газ, но и в принципе, нет и не будет в обозримом будущем. Дурлештяну подвергла критике и работу предприятия "Молдовагаз", заявив что оно является некредитоспособным, а главным риском для него изначально, вот уже не один год подряд была неплатежеспособность. "Молдовагаз" не имеет четкой стратегии действий, у них - хаотичный бизнес-план. Контракт был продлен на последней "стометровке", они не предусмотрели, как будут развиваться событий в условиях кризиса. Рынки сейчас - очень волатильные, мы видим, что котировки то падают, то поднимаются. В таких условиях ни один банк не возьмется кредитовать такое предприятие", - заключила Дурлештяну.По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит 563 доллара США за тысячу кубометров. Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года. С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.
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Андрей Петрик
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газ, поставки, молдова, контракт, правительство, наталья гаврилица, аудио
Дурлештяну: в чем ошибся кабмин Гаврилицы в газовом вопросе
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Экс-министр финансов объяснила, что можно было избежать процедуры предоплаты за природный газ при продлении контракта на поставки голубого топлива в республику.
Осенью минувшего года, после переговоров и продлении контракта на поставки газа с российским ОАО "Газпром", представители правительства во главе с Натальей Гаврилицей преподносили это событие как победу правящей партии и ее представителей во власти.
Хотя немногим позже в среде экспертного сообщества все больше начали звучать мнения о том, что процедуры предоплаты за газ можно было избежать, а тариф тоже мог быть ниже существующего, если бы члены правительства более внимательно отнеслись к этому с политической точки зрения.
Почему предоплаты за газ можно было избежать при продлении контракта? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова
дала экс-министр финансов республики Марианна Дурлештяну, анализируя результаты переговоров, которые проводил вице-премьер Андрей Спыну.
"Во-первых, они не должны были одобрить авансовые платежи: они в таких сделках в принципе подразумевают скидку от установленной цены. А у нас получается наоборот – что мы платим в кредит", - сказала собеседница.
По мнению Дурлештяну, учитывая низкую платежеспособность граждан Молдовы было понятно, что невозможно погашать аванс перед "Газпромом" вовремя. Экс-министр уверена, из-за бедности Молдовы как государства возможности вносить предоплату не только за газ, но и в принципе, нет и не будет в обозримом будущем.
"Страны Европы получили газ по более низким ценам. В частности для Германии тариф составил 280 долларов за тысячу кубометров. Я не знаю условия платежей, но думаю, что они точно не такие, как у нас", - добавил экс-министр
Дурлештяну подвергла критике и работу предприятия "Молдовагаз", заявив что оно является некредитоспособным, а главным риском для него изначально, вот уже не один год подряд была неплатежеспособность.
"Молдовагаз" не имеет четкой стратегии действий, у них - хаотичный бизнес-план. Контракт был продлен на последней "стометровке", они не предусмотрели, как будут развиваться событий в условиях кризиса. Рынки сейчас - очень волатильные, мы видим, что котировки то падают, то поднимаются. В таких условиях ни один банк не возьмется кредитовать такое предприятие", - заключила Дурлештяну.
По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит 563 доллара США за тысячу кубометров. Напомним, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года. С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.