https://ru.sputnik.md/20220207/v-mid-rf-prizvali-zapad-prekratit-antirossiyskuyu-isteriyu-48657517.html

В МИД РФ призвали Запад прекратить антироссийскую истерию

В МИД РФ призвали Запад прекратить антироссийскую истерию

В МИД напомнили, что ключевым пунктом диалога по гарантиям безопасности является нерасширение НАТО на восток.

2022-02-07T15:01+0200

2022-02-07T15:01+0200

2022-02-07T15:01+0200

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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Западным странам нужно не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения и прекратить необоснованную антироссийскую истерию, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.Ермаков также добавил, что вопрос о гарантиях безопасности приобрел в настоящее время крайнюю важность, отодвинув прочие важные вопросы стратегической повестки."Вопрос о предоставлении нашей стране правовых гарантий безопасности, в силу накопленной в российско-западных отношениях "критической массы" проблем, приобрел настолько неотложный характер, что несколько подвинул сейчас на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня", - отметил представитель МИД.Ключевыми требованиями к США и НАТО в рамках диалога по гарантиям безопасности является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса и необходимость возврата конфигурации его сил и средств к ситуации, существовавшей в 1997 году, напомнил Ермаков.

https://ru.sputnik.md/20220204/rossiya-kitay-protiv-rasshireniya-nato-48590627.html

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