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В МИД РФ призвали Запад прекратить антироссийскую истерию
В МИД РФ призвали Запад прекратить антироссийскую истерию
В МИД напомнили, что ключевым пунктом диалога по гарантиям безопасности является нерасширение НАТО на восток.
2022-02-07T15:01+0200
2022-02-07T15:01+0200
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в мире
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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Западным странам нужно не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения и прекратить необоснованную антироссийскую истерию, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.Ермаков также добавил, что вопрос о гарантиях безопасности приобрел в настоящее время крайнюю важность, отодвинув прочие важные вопросы стратегической повестки."Вопрос о предоставлении нашей стране правовых гарантий безопасности, в силу накопленной в российско-западных отношениях "критической массы" проблем, приобрел настолько неотложный характер, что несколько подвинул сейчас на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня", - отметил представитель МИД.Ключевыми требованиями к США и НАТО в рамках диалога по гарантиям безопасности является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса и необходимость возврата конфигурации его сил и средств к ситуации, существовавшей в 1997 году, напомнил Ермаков.
https://ru.sputnik.md/20220204/rossiya-kitay-protiv-rasshireniya-nato-48590627.html
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в мире

В МИД РФ призвали Запад прекратить антироссийскую истерию

15:01 07.02.2022
© Sputnik / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2022
© Sputnik / Антон Денисов
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В МИД напомнили, что ключевым пунктом диалога по гарантиям безопасности является нерасширение НАТО на восток.
КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Западным странам нужно не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения и прекратить необоснованную антироссийскую истерию, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Один из основных посылов российских предложений по гарантиям безопасности… состоит в том, что Западу давно пора одуматься, прекратить ничем не обоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же самих обострения", - заявил он.

Ермаков также добавил, что вопрос о гарантиях безопасности приобрел в настоящее время крайнюю важность, отодвинув прочие важные вопросы стратегической повестки.
Визит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику - Sputnik Молдова, 1920, 04.02.2022
Россия и Китай выступают против дальнейшего расширения НАТО
4 февраля, 12:30
"Вопрос о предоставлении нашей стране правовых гарантий безопасности, в силу накопленной в российско-западных отношениях "критической массы" проблем, приобрел настолько неотложный характер, что несколько подвинул сейчас на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня", - отметил представитель МИД.
Ключевыми требованиями к США и НАТО в рамках диалога по гарантиям безопасности является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса и необходимость возврата конфигурации его сил и средств к ситуации, существовавшей в 1997 году, напомнил Ермаков.
© Photo : РИА НовостиПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2022
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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