https://ru.sputnik.md/20220207/v-mid-rf-prizvali-zapad-prekratit-antirossiyskuyu-isteriyu-48657517.html
В МИД РФ призвали Запад прекратить антироссийскую истерию
В МИД РФ призвали Запад прекратить антироссийскую истерию
В МИД напомнили, что ключевым пунктом диалога по гарантиям безопасности является нерасширение НАТО на восток.
2022-02-07T15:01+0200
2022-02-07T15:01+0200
2022-02-07T15:01+0200
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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Западным странам нужно не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения и прекратить необоснованную антироссийскую истерию, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.Ермаков также добавил, что вопрос о гарантиях безопасности приобрел в настоящее время крайнюю важность, отодвинув прочие важные вопросы стратегической повестки."Вопрос о предоставлении нашей стране правовых гарантий безопасности, в силу накопленной в российско-западных отношениях "критической массы" проблем, приобрел настолько неотложный характер, что несколько подвинул сейчас на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня", - отметил представитель МИД.Ключевыми требованиями к США и НАТО в рамках диалога по гарантиям безопасности является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса и необходимость возврата конфигурации его сил и средств к ситуации, существовавшей в 1997 году, напомнил Ермаков.
https://ru.sputnik.md/20220204/rossiya-kitay-protiv-rasshireniya-nato-48590627.html
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в мире
В МИД РФ призвали Запад прекратить антироссийскую истерию
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В МИД напомнили, что ключевым пунктом диалога по гарантиям безопасности является нерасширение НАТО на восток.
КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik.
Западным странам нужно не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения и прекратить необоснованную антироссийскую истерию, заявил в интервью РИА Новости
директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Один из основных посылов российских предложений по гарантиям безопасности… состоит в том, что Западу давно пора одуматься, прекратить ничем не обоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же самих обострения", - заявил он.
Ермаков также добавил, что вопрос о гарантиях безопасности приобрел в настоящее время крайнюю важность, отодвинув прочие важные вопросы стратегической повестки.
"Вопрос о предоставлении нашей стране правовых гарантий безопасности, в силу накопленной в российско-западных отношениях "критической массы" проблем, приобрел настолько неотложный характер, что несколько подвинул сейчас на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня", - отметил представитель МИД.
Ключевыми требованиями к США и НАТО в рамках диалога по гарантиям безопасности является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса и необходимость возврата конфигурации его сил и средств к ситуации, существовавшей в 1997 году, напомнил Ермаков.